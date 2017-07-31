Курс на повышение »

31 июля 2017



Сколько ты стоишь?



Какую прибавку к зарплате ты хочешь получить? У тебя должен быть четкий ответ. Робкое «ну, сколько сможете, Петр Петрович» или кокетливое «чем больше, тем лучше» не подходят.



• Твоя тактика. Уточни в кадровых агентствах, на местной бирже труда, в Интернете и у знакомых, какая сейчас средняя зарплата по твоей специальности. За последнее время ты прошла тренинги и курс повышения квалификации? Можешь ориентироваться на верхнюю планку.



А вот каждый выговор уменьшает твою стоимость в глазах начальника примерно на 5-10%. HR-менеджеры считают: когда просишь о чем-то компанию, работа за предыдущий год должна быть безукоризненной. Но если шеф вкладывает в это понятие правильную раскладку ручек на столе или который год ставит заведомо невыполнимые сверхзадачи, стоит с ним наконец поспорить. Хуже не будет!



• Вряд ли поможет фраза: «В Англии, между прочим, секретари получают в среднем $2500 в месяц!» А также диплом об окончании с отличием курсов собаководов, если ты работаешь при этом на шоколадной фабрике.



База данных



Если босс до сих пор не осознал, какая ты незаменимая сотрудница, помоги ему это сделать!



• Твоя тактика. Заранее составь список своих карьерных достижений и перечисли обязанности, отдельной графой те, о которых в твоем договоре нет ни слова. Если ты уже полгода грудью лежишь на амбразуре опустевшего отдела, предоставь шефу расчет принесенной тобой экономии: зарплата менеджера Кати плюс копирайтера Вани плюс секретаря Светы. Поводов для геройства в прошлом не было? Смело смотри в будущее! Если твои светлые идеи о выгодных проектах придутся по душе, к новой зарплате может прибавиться еще и новая должность.



• Вряд ли поможет. Конечно, несправедливо, что Любочка из соседнего отдела в рабочее время сидит вконтакте, постоянно задерживает отчеты, а получает аж в два раза больше

тебя. Однако досье на коллег только вызовет сомнения в твоей профпригодности (если, конечно, ты работаешь не в ФСБ).



Час икс



Успех разговора во многом зависит от того, насколько правильно ты выберешь время и угадаешь настроение шефа.



• Твоя тактика. Фирма получила дополнительное финансирование? Твой отдел блестяще выполнил работу? Приступай к разговору. Лучше во второй половине дня, когда босс в несколько расслабленном состоянии.



• Вряд ли поможет. Лучше не развивать эту тему, если всю неделю ты опаздывала на работу, летучки, переговоры, а также спевки корпоративного хора. Даже если день у вас ненормированный, постарайся перед разговором быть на глазах у шефа максимально возможное время. Не заговаривай о делах в неформальной обстановке (например, когда босс читает «Поэму о дебете» собственного сочинения на корпоративной вечеринке). Разговоры на бегу - в лифте или в коридоре - тоже не лучший вариант. «Опасные дни» - аврал и... день выдачи зарплаты.



Тонкий ход



Ты пришла не просить об одолжении у «страшного дяди», а решать деловой вопрос, такими должны быть и тон, и стиль разговора.



• Твоя тактика. Отрепетируй беседу заранее перед зеркалом. Говори уверенно, коротко и конструктивно.



• Вряд ли поможет. У тебя на шее трое маленьких детей и прожорливый кот, да еще кошелек похитили инопланетяне. Это весьма печально, но из шефа ты таким образом выжмешь разве что слезы сочувствия - такие большие крокодиловы слезы. Все-таки работникам платят не за тяжелое материальное положение.



Небольшое отступление



Заранее продумай, как поведешь себя, если твой желания не совпадут с возможностями компании. Например, начальник и рад бы дать тебе денег побольше, но вот именно в данный момент это нереально, потому что фирма испытывает финансовые трудности (налоги поднялись, надои упали, бухгалтер сбежал вместе с сейфом, да и вообще год какой-то не очень удачный...).



• Твоя тактика. Попроси дать тебе возможность совершенствоваться как специалисту: работу над престижным проектом, оплату курсов и тренингов. Или потребуй расширить твой социальный пакет: компенсировать расходы на транспорт или телефон, предоставить медицинскую страховку, кредит или путевку в дом отдыха.



• Вряд ли поможет. Эксперты не советуют блефовать и «играть на увольнение»: «Мне обещали зарплату в 5 раз больше, личного шофера и свежевыжатый сок по утрам». Кто же станет отговаривать хорошего человека от райского места? Но если здесь с тобой обходятся действительно несправедливо... скажи им спасибо! Это стимул для поиска новой работы. С шофером и свежевыжатым соком.

Ты трудишься не покладая рук (а также головы и ног), а зарплата посредственная? Пора вызвать начальника на разговор о твоих средствах на жизнь. К такому разговору стоит подготовиться и действовать по плану. Итак, первым делом узнай...Какую прибавку к зарплате ты хочешь получить? У тебя должен быть четкий ответ. Робкое «ну, сколько сможете, Петр Петрович» или кокетливое «чем больше, тем лучше» не подходят.• Твоя тактика. Уточни в кадровых агентствах, на местной бирже труда, в Интернете и у знакомых, какая сейчас средняя зарплата по твоей специальности. За последнее время ты прошла тренинги и курс повышения квалификации? Можешь ориентироваться на верхнюю планку.А вот каждый выговор уменьшает твою стоимость в глазах начальника примерно на 5-10%. HR-менеджеры считают: когда просишь о чем-то компанию, работа за предыдущий год должна быть безукоризненной. Но если шеф вкладывает в это понятие правильную раскладку ручек на столе или который год ставит заведомо невыполнимые сверхзадачи, стоит с ним наконец поспорить. Хуже не будет!• Вряд ли поможет фраза: «В Англии, между прочим, секретари получают в среднем $2500 в месяц!» А также диплом об окончании с отличием курсов собаководов, если ты работаешь при этом на шоколадной фабрике.Если босс до сих пор не осознал, какая ты незаменимая сотрудница, помоги ему это сделать!• Твоя тактика. Заранее составь список своих карьерных достижений и перечисли обязанности, отдельной графой те, о которых в твоем договоре нет ни слова. Если ты уже полгода грудью лежишь на амбразуре опустевшего отдела, предоставь шефу расчет принесенной тобой экономии: зарплата менеджера Кати плюс копирайтера Вани плюс секретаря Светы. Поводов для геройства в прошлом не было? Смело смотри в будущее! Если твои светлые идеи о выгодных проектах придутся по душе, к новой зарплате может прибавиться еще и новая должность.• Вряд ли поможет. Конечно, несправедливо, что Любочка из соседнего отдела в рабочее время сидит вконтакте, постоянно задерживает отчеты, а получает аж в два раза большетебя. Однако досье на коллег только вызовет сомнения в твоей профпригодности (если, конечно, ты работаешь не в ФСБ).Успех разговора во многом зависит от того, насколько правильно ты выберешь время и угадаешь настроение шефа.• Твоя тактика. Фирма получила дополнительное финансирование? Твой отдел блестяще выполнил работу? Приступай к разговору. Лучше во второй половине дня, когда босс в несколько расслабленном состоянии.• Вряд ли поможет. Лучше не развивать эту тему, если всю неделю ты опаздывала на работу, летучки, переговоры, а также спевки корпоративного хора. Даже если день у вас ненормированный, постарайся перед разговором быть на глазах у шефа максимально возможное время. Не заговаривай о делах в неформальной обстановке (например, когда босс читает «Поэму о дебете» собственного сочинения на корпоративной вечеринке). Разговоры на бегу - в лифте или в коридоре - тоже не лучший вариант. «Опасные дни» - аврал и... день выдачи зарплаты.Ты пришла не просить об одолжении у «страшного дяди», а решать деловой вопрос, такими должны быть и тон, и стиль разговора.• Твоя тактика. Отрепетируй беседу заранее перед зеркалом. Говори уверенно, коротко и конструктивно.• Вряд ли поможет. У тебя на шее трое маленьких детей и прожорливый кот, да еще кошелек похитили инопланетяне. Это весьма печально, но из шефа ты таким образом выжмешь разве что слезы сочувствия - такие большие крокодиловы слезы. Все-таки работникам платят не за тяжелое материальное положение.Заранее продумай, как поведешь себя, если твой желания не совпадут с возможностями компании. Например, начальник и рад бы дать тебе денег побольше, но вот именно в данный момент это нереально, потому что фирма испытывает финансовые трудности (налоги поднялись, надои упали, бухгалтер сбежал вместе с сейфом, да и вообще год какой-то не очень удачный...).• Твоя тактика. Попроси дать тебе возможность совершенствоваться как специалисту: работу над престижным проектом, оплату курсов и тренингов. Или потребуй расширить твой социальный пакет: компенсировать расходы на транспорт или телефон, предоставить медицинскую страховку, кредит или путевку в дом отдыха.• Вряд ли поможет. Эксперты не советуют блефовать и «играть на увольнение»: «Мне обещали зарплату в 5 раз больше, личного шофера и свежевыжатый сок по утрам». Кто же станет отговаривать хорошего человека от райского места? Но если здесь с тобой обходятся действительно несправедливо... скажи им спасибо! Это стимул для поиска новой работы. С шофером и свежевыжатым соком.

