Курс на повышение »

Ты трудишься не покладая рук (а также головы и ног), а зарплата посредственная? Пора вызвать начальника на разговор о твоих средствах на жизнь. К такому разговору стоит подготовиться и действовать по плану. Итак, первым делом узнай...Сколько ты стоишь?
Какую прибавку к зарплате ты хочешь получить? У тебя должен быть четкий ответ. Робкое «ну, сколько сможете, Петр Петрович» или кокетливое «чем больше, тем лучше» не подходят.
• Твоя тактика. Уточни в кадровых агентствах, на местной бирже труда, в Интернете и у знакомых, какая сейчас средняя зарплата по твоей специальности. За последнее время ты прошла тренинги и курс повышения квалификации? Можешь ориентироваться на верхнюю планку.
А вот каждый выговор уменьшает твою стоимость в глазах начальника примерно на 5-10%. HR-менеджеры считают: когда просишь о чем-то компанию, работа за предыдущий год должна быть безукоризненной. Но если шеф вкладывает в это понятие правильную раскладку ручек на столе или который год ставит заведомо невыполнимые сверхзадачи, стоит с ним наконец поспорить. Хуже не будет!
• Вряд ли поможет фраза: «В Англии, между прочим, секретари получают в среднем $2500 в месяц!» А также диплом об окончании с отличием курсов собаководов, если ты работаешь при этом на шоколадной фабрике.База данных
Если босс до сих пор не осознал, какая ты незаменимая сотрудница, помоги ему это сделать!
• Твоя тактика. Заранее составь список своих карьерных достижений и перечисли обязанности, отдельной графой те, о которых в твоем договоре нет ни слова. Если ты уже полгода грудью лежишь на амбразуре опустевшего отдела, предоставь шефу расчет принесенной тобой экономии: зарплата менеджера Кати плюс копирайтера Вани плюс секретаря Светы. Поводов для геройства в прошлом не было? Смело смотри в будущее! Если твои светлые идеи о выгодных проектах придутся по душе, к новой зарплате может прибавиться еще и новая должность.
• Вряд ли поможет. Конечно, несправедливо, что Любочка из соседнего отдела в рабочее время сидит вконтакте, постоянно задерживает отчеты, а получает аж в два раза больше
тебя. Однако досье на коллег только вызовет сомнения в твоей профпригодности (если, конечно, ты работаешь не в ФСБ).Час икс
Успех разговора во многом зависит от того, насколько правильно ты выберешь время и угадаешь настроение шефа.
• Твоя тактика. Фирма получила дополнительное финансирование? Твой отдел блестяще выполнил работу? Приступай к разговору. Лучше во второй половине дня, когда босс в несколько расслабленном состоянии.
• Вряд ли поможет. Лучше не развивать эту тему, если всю неделю ты опаздывала на работу, летучки, переговоры, а также спевки корпоративного хора. Даже если день у вас ненормированный, постарайся перед разговором быть на глазах у шефа максимально возможное время. Не заговаривай о делах в неформальной обстановке (например, когда босс читает «Поэму о дебете» собственного сочинения на корпоративной вечеринке). Разговоры на бегу - в лифте или в коридоре - тоже не лучший вариант. «Опасные дни» - аврал и... день выдачи зарплаты.Тонкий ход
Ты пришла не просить об одолжении у «страшного дяди», а решать деловой вопрос, такими должны быть и тон, и стиль разговора.
• Твоя тактика. Отрепетируй беседу заранее перед зеркалом. Говори уверенно, коротко и конструктивно.
• Вряд ли поможет. У тебя на шее трое маленьких детей и прожорливый кот, да еще кошелек похитили инопланетяне. Это весьма печально, но из шефа ты таким образом выжмешь разве что слезы сочувствия - такие большие крокодиловы слезы. Все-таки работникам платят не за тяжелое материальное положение.Небольшое отступление
Заранее продумай, как поведешь себя, если твой желания не совпадут с возможностями компании. Например, начальник и рад бы дать тебе денег побольше, но вот именно в данный момент это нереально, потому что фирма испытывает финансовые трудности (налоги поднялись, надои упали, бухгалтер сбежал вместе с сейфом, да и вообще год какой-то не очень удачный...).
• Твоя тактика. Попроси дать тебе возможность совершенствоваться как специалисту: работу над престижным проектом, оплату курсов и тренингов. Или потребуй расширить твой социальный пакет: компенсировать расходы на транспорт или телефон, предоставить медицинскую страховку, кредит или путевку в дом отдыха.
• Вряд ли поможет. Эксперты не советуют блефовать и «играть на увольнение»: «Мне обещали зарплату в 5 раз больше, личного шофера и свежевыжатый сок по утрам». Кто же станет отговаривать хорошего человека от райского места? Но если здесь с тобой обходятся действительно несправедливо... скажи им спасибо! Это стимул для поиска новой работы. С шофером и свежевыжатым соком.