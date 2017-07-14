Повысить упругость »

14 июля 2017



За хранение «запасов» отвечает гиподерма - подкожная ткань, состоящая из адипоцитов - жировых клеток, которые способны увеличиваться в размере в десятки раз. В процессе этого нарушается кровообращение и работа веществ, выводящих жиры. Особенно часто такое случается в области бедер и ягодиц: коллагеновые волокна здесь не перекрещиваются, как в других частях тела, а имеют форму, напоминающую пчелиные соты, - то, что нужно для склада дополнительных жиров! К тому же шансы стать обладательницей рубенсовских форм увеличатся в несколько раз, если вести малоподвижныей образ жизни, неправильно питаться и пребывать в перманентном стрессе. Все это ведет к нарушению липидного (жирового) обмена: коварные адипоциты начинают расти еще быстрее, их структура деформируется и... В общем, не будем пугать тебя страшными историями про незастегивающиеся любимые джинсы. Лучше расскажем, что делать, чтобы они сидели как влитые.



Группа риска



Наша внешность генетически запрограммирована. Количество жировых клеток заложено в организме еще до рождения, и, однажды появившись, они не исчезнут. Но вот размер этих клеток может меняться (так же как и мышечный тонус или скорость обмена веществ). Больше шансов раздаться в бедрах, разумеется, у обладательниц фигур А-типа (или «груш»), однако и изящные узкобедрые барышни не застрахованы от того же целлюлита, например. Недостаточный мышечный тонус, дряблые и неразвитые мышцы бедер и ягодиц совсем не редкость у женщин любой комплекции.



Спорткомплекс



Часто бывает так: за две недели до пляжного сезона мы достаем из шкафа шорты и бикини и в ужасе бежим - в бассейн/по парковым аллеям/в зал аэробики/за элегантной паранджой (нужное подчернуть). Это, конечно, лучше, чем ничего, однако в идеале работа над телом должна быть продуманной, методичной, а главное, систематической. Гораздо эффективнее соблюдать программу тренировок, рассчитанную на целый год. А еще желательно посоветоваться с грамотным тренером - он объяснит, какие нагрузки и в каких количествах дадут максимальный эффект именно при твоем типе фигуры и состоянии мышечной и жировой тканей. Если же персональные тренировки не вызывают у тебя энтузиазма, запоминай универсальные упражнения для бедер и ягодиц, чтобы регулярно выполнять их дома.







• Выпады назад и в стороны с утяжелением (небольшие гантели весом 1,5-2,5 кг).



• Махи ногой во всех направлениях.



• Подъем и опускание таза из положения лежа на спине с согнутыми коленями.



• Занятия со скакалкой - по 30 минут трижды в день (можно чередовать прыжки на двух ногах с прыжками на одной).



• Приседания (минимум 20-30 повторов за один подход).



Подтянуть мышцы бедер и ягодиц можно также на занятиях аэробикой, танцами и на велотренировках. Если нет проблем с сосудами ног, хорошие результаты даст калланетика - этот комплекс упражнений направлен именно на проработку женских проблемных зон. Еще один вариант - пойти на плавание: интенсивная нагрузка на нижнюю часть тела без вреда для суставов обеспечена!



Съедобное - несъедобное



Главное правило для сохранения филейных частей в меру аппетитными - не есть слишком много разной пищи за один прием. Из белков, углеводов и жиров организм в первую очередь будет усваивать последние.



В ежедневном рационе должны присутствовать:



• Продукты, богатые калием (изюм, курага, чернослив, бананы, кабачки, зелень, листовой салат, апельсины, творог, овсянка). Недостаток этого элемента в сочетании с избытком натрия (проще говоря, соли) является главной причиной застойных явлений в тканях (то есть целлюлита и лишних жировых отложений).



• Вода без газа, свежевыжатые соки, зеленый чай (способствуют выведению токсинов), вода с добавлением лимонного сока (нормализует работу печени и кишечника).



• Белки (постные мясо и рыба, фасоль, молоко) поспособствуют укреплению коллагеновых волокон и не будут помогать образованию жира.



• Овощи с высоким содержанием клетчатки (сырая морковь, свекла, капуста) нормализуют работу пищеварительного тракта и обменных процессов.



• Морепродукты отлично укрепляют волокна соединительных тканей.



Стоит исключить из употребления:



• Соль (употребляй не более 6 г вдень).



• Продукты, содержащие «быстрые» углеводы (сахар, мучное, картофель, белый рис, тортики и пирожные с кремом, жаренные в кляре мясо и рыба, хлеб с маслом) в сочетании с жирами. Такие гастрономические миксы способствуют активному размножению жировых клеток.



• Лимонад, пиво, шампанское, чипсы, консервы, копчености, майонез не только содержат большое количество сахара или соли, но и весьма токсичны, а наши «кладовые» без разбора накапливают как жиры, так и токсины.



Поверхностная работа



В области бедер и ягодиц температура тела, как правило, несколько понижена: разросшиеся жировые клетки мешают нормальной циркуляции жидкости в кровеносных и лимфатических сосудах. Для того чтобы обменные процессы шли быстрее, эти зоны нужно «разогреть». Нормализации межклеточного обмена веществ и устранению проблемных зон способствуют массаж, контрастный дуги, а также косметика, в составе которой имеются особые ингредиенты.



• Алъфа-гидроксидные кислоты (АНА) укрепляют слой подкожной соединительной ткани (которая у женщин вообще склонна к растяжению), что, в свою очередь, улучшает эластичность кожи.



• Экстракт зеленого чая выводит лишнюю жидкость из тканей.



• Кофеин, экстракты плюща, конского каштана, мате и водорослей помогают расщеплению жиров, активизируют лимфодренаж и микроциркуляцию. Косметические средства на основе этих составляющих делают кожу гладкой и повышают ее температуру, но хороши они только в комплексе с правильным питанием и фитнесом. Ни один, даже самый дорогой крем сам по себе не уберет ни сантиметра с твоих бедер. Жировые запасы наш организм предпочитает складировать в центре тяжести тела. То есть в районе живота, бедер и ягодиц. Полностью от них избавиться невозможно, да и не нужно – главное, не дать организму увлечься таким «накопительством» впрок.За хранение «запасов» отвечает гиподерма - подкожная ткань, состоящая из адипоцитов - жировых клеток, которые способны увеличиваться в размере в десятки раз. В процессе этого нарушается кровообращение и работа веществ, выводящих жиры. Особенно часто такое случается в области бедер и ягодиц: коллагеновые волокна здесь не перекрещиваются, как в других частях тела, а имеют форму, напоминающую пчелиные соты, - то, что нужно для склада дополнительных жиров! К тому же шансы стать обладательницей рубенсовских форм увеличатся в несколько раз, если вести малоподвижныей образ жизни, неправильно питаться и пребывать в перманентном стрессе. Все это ведет к нарушению липидного (жирового) обмена: коварные адипоциты начинают расти еще быстрее, их структура деформируется и... В общем, не будем пугать тебя страшными историями про незастегивающиеся любимые джинсы. Лучше расскажем, что делать, чтобы они сидели как влитые.Наша внешность генетически запрограммирована. Количество жировых клеток заложено в организме еще до рождения, и, однажды появившись, они не исчезнут. Но вот размер этих клеток может меняться (так же как и мышечный тонус или скорость обмена веществ). Больше шансов раздаться в бедрах, разумеется, у обладательниц фигур А-типа (или «груш»), однако и изящные узкобедрые барышни не застрахованы от того же целлюлита, например. Недостаточный мышечный тонус, дряблые и неразвитые мышцы бедер и ягодиц совсем не редкость у женщин любой комплекции.Часто бывает так: за две недели до пляжного сезона мы достаем из шкафа шорты и бикини и в ужасе бежим - в бассейн/по парковым аллеям/в зал аэробики/за элегантной паранджой (нужное подчернуть). Это, конечно, лучше, чем ничего, однако в идеале работа над телом должна быть продуманной, методичной, а главное, систематической. Гораздо эффективнее соблюдать программу тренировок, рассчитанную на целый год. А еще желательно посоветоваться с грамотным тренером - он объяснит, какие нагрузки и в каких количествах дадут максимальный эффект именно при твоем типе фигуры и состоянии мышечной и жировой тканей. Если же персональные тренировки не вызывают у тебя энтузиазма, запоминай универсальные упражнения для бедер и ягодиц, чтобы регулярно выполнять их дома.• Выпады назад и в стороны с утяжелением (небольшие гантели весом 1,5-2,5 кг).• Махи ногой во всех направлениях.• Подъем и опускание таза из положения лежа на спине с согнутыми коленями.• Занятия со скакалкой - по 30 минут трижды в день (можно чередовать прыжки на двух ногах с прыжками на одной).• Приседания (минимум 20-30 повторов за один подход).Подтянуть мышцы бедер и ягодиц можно также на занятиях аэробикой, танцами и на велотренировках. Если нет проблем с сосудами ног, хорошие результаты даст калланетика - этот комплекс упражнений направлен именно на проработку женских проблемных зон. Еще один вариант - пойти на плавание: интенсивная нагрузка на нижнюю часть тела без вреда для суставов обеспечена!Главное правило для сохранения филейных частей в меру аппетитными - не есть слишком много разной пищи за один прием. Из белков, углеводов и жиров организм в первую очередь будет усваивать последние.В ежедневном рационе должны присутствовать:• Продукты, богатые калием (изюм, курага, чернослив, бананы, кабачки, зелень, листовой салат, апельсины, творог, овсянка). Недостаток этого элемента в сочетании с избытком натрия (проще говоря, соли) является главной причиной застойных явлений в тканях (то есть целлюлита и лишних жировых отложений).• Вода без газа, свежевыжатые соки, зеленый чай (способствуют выведению токсинов), вода с добавлением лимонного сока (нормализует работу печени и кишечника).• Белки (постные мясо и рыба, фасоль, молоко) поспособствуют укреплению коллагеновых волокон и не будут помогать образованию жира.• Овощи с высоким содержанием клетчатки (сырая морковь, свекла, капуста) нормализуют работу пищеварительного тракта и обменных процессов.• Морепродукты отлично укрепляют волокна соединительных тканей.Стоит исключить из употребления:• Соль (употребляй не более 6 г вдень).• Продукты, содержащие «быстрые» углеводы (сахар, мучное, картофель, белый рис, тортики и пирожные с кремом, жаренные в кляре мясо и рыба, хлеб с маслом) в сочетании с жирами. Такие гастрономические миксы способствуют активному размножению жировых клеток.• Лимонад, пиво, шампанское, чипсы, консервы, копчености, майонез не только содержат большое количество сахара или соли, но и весьма токсичны, а наши «кладовые» без разбора накапливают как жиры, так и токсины.В области бедер и ягодиц температура тела, как правило, несколько понижена: разросшиеся жировые клетки мешают нормальной циркуляции жидкости в кровеносных и лимфатических сосудах. Для того чтобы обменные процессы шли быстрее, эти зоны нужно «разогреть». Нормализации межклеточного обмена веществ и устранению проблемных зон способствуют массаж, контрастный дуги, а также косметика, в составе которой имеются особые ингредиенты.• Алъфа-гидроксидные кислоты (АНА) укрепляют слой подкожной соединительной ткани (которая у женщин вообще склонна к растяжению), что, в свою очередь, улучшает эластичность кожи.• Экстракт зеленого чая выводит лишнюю жидкость из тканей.• Кофеин, экстракты плюща, конского каштана, мате и водорослей помогают расщеплению жиров, активизируют лимфодренаж и микроциркуляцию. Косметические средства на основе этих составляющих делают кожу гладкой и повышают ее температуру, но хороши они только в комплексе с правильным питанием и фитнесом. Ни один, даже самый дорогой крем сам по себе не уберет ни сантиметра с твоих бедер.

