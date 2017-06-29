Проснуться и спеть »

29 июня 2017



Рассвет может брезжить, разгораться и заниматься, сколько ему угодно, - вас этим не пронять. Жареный петушок уже клюнул всех честных тружеников в положенные места, возвещая начало рабочего дня, - а вы все никак не выберетесь из постели. Примерно до полудня на вашем рабочем месте восседает зомби-кадавр, и лишь к обеденному перерыву вы возвращаетесь к жизни. Знайте: за вами следят.



Людей, которые не могут проснуться по утрам, давно взяли на заметку ученые-сомнологи. Именно они изучают сон и его расстройства. Изучают, а потом начинают обидно тыкать в вас пальцем и наглядно объяснять общественности, как правильно спать и что делать, чтобы просыпаться без мучений.



Доброй ночи и удачи



Чтобы хорошо проснуться, нужно хорошо поспать. Это мы мним себя венцами творения, а для природы-матушки все равны. И отдыхать человеку предписано от заката до рассвета - к чему бы нас ни склоняли создатели небезызвестных триллеров.



Увы, гармония с природой закончилась с появлением электричества - во всем виноват Эдисон! Гармония закончилась, а потребности остались: человеку по-прежнему нужно спать, как минимум, семь часов в сутки. Впрочем, одною этого недостаточно. Сон должен быть не только продолжительным, но и комфортным. А для этого нужно создать в спальне правильные условия:



1. Никаких кричащих цветов и буйства красок. Антураж должен настраивать па покой. Лучше всего подойдут пастельные, нежные тона.



2. Очень важно, чтобы постельное белье было удобным и качественным.



3. Нельзя допускать, чтобы в спальне было слишком жарко: помещение должно свободно вентилироваться, идеальная температура- 16-18 °С. Возьмите за правило перед сном открывать форточку на 10-15 минут. Тогда воздух в комнате будет свежим, а ваш сон - более глубоким и эффективным. Некоторые люди и вовсе предпочитают спать с распахнутым окнам, но, если вы не отличаетесь железным иммунитетом и подвержены простудам, лучше ограничиться проветриванием.



4. Ученые рекомендуют спать с открытыми шторами: утром сквозь веки вы будете ощущать, как понемногу прибывает свет. И значит, постепенно настроитесь на природные биоритмы.



Отдавать весь ужин врагу - это в наши трудные дни идея плохая. Пусть врагу достанется все то жирное, жареное и плотное, что как магнитом тянет вас к холодильнику. Пересильте себя и поужинайте чем-нибудь легким: овощами, кефиром. В крайнем случае - белковая пища (нежирное мясо, морепродукты). А вот картошку, макароны, каши лучше оставить до утра. Лучше прекратить есть хотя бы за пару часов до сна.



Не читайте и не смотрите на ночь ничего «бодрящего»: леденящие душу фильмы (равно как и новости), а также книги лучше отложить на выходные. Взбудораженный мозг настраивается на сон долго, а после того, как все же настроится, будет радовать вас, спящего, мизансценами из просмотренных картин.



А вот занятия спортом во второй половине дня - это то, что доктор прописал. По заверениям медиков, через 5-6 часов после интенсивных физических нагрузок в сон начинает клонить даже батарейку «энерджайзер».



Какие лекарства вы принимаете во второй половине дня? Побочным действием некоторых препаратов оказывается стимулирующий эффект. Если принимаете такой препарат ближе к вечеру - не удивляйтесь, что потом ворочаетесь всю ночь. Прочтите аннотацию к своим лекарствам и проконсультируйтесь с врачом. А тем, кому никак не спится, на помощь снова приходит матушка-природа. Травяные чаи и сборы стабилизируют нервную систему и дарят покой - мягко, не шокируя организм. А если хочется не просто уснуть, а получить удовольствие - примите ванну с ароматной пеной или солью для релаксации.



Смотрит солнышко в окно



Чтобы хорошо проснуться, нужно проснуться вовремя. Будильник здесь ни при чем: тяжесть утренних мук зависит от того, в какой фазе сна вы просыпаетесь. Сон цикличен и включает в себя ряд стадий, которые повторяются в течение ночи. Две основные - это фазы быстрого и медленного сна, сменяющие друг друга с интервалом приблизительно в полтора часа. Медленный сон - глубокий, со сновидениями, которых при пробуждении обычно не помнишь. В состоянии быстрого сна человека разбудить сложнее, зато видит он более яркие сны. Если звонок будильника придется на середину той или иной фазы - колокольный звон в голове обеспечен. Другое дело, если пробуждение происходит в конце цикла. Сон в это время неглубокий, и возвращение к реальности происходит почти безболезненно. Поэтому, если есть возможность, старайтесь ставить будильник с тем учетом, чтобы общая продолжительность сна была кратна 1,5 часам. А сделать подъем более сносным помогут маленькие хитрости:



1. Возможно, причина дурного настроения и непонятной утренней агрессии - душераздирающий жестяной звон будильника? Просыпайтесь под звуки, которые вам приятны. Пусть это будет нежный звонок будильника (да, такое бывает), мелодия из музыкального центра (можно запрограммировать его включение на определенное время) или голос любимого человека - если он не прочь будить вас по утрам.



2. Засыпать «еще на минуточку» - табу. При пробуждении у человека в крови повышается уровень гормонов, в частности кортизола, стрессового гормона, который готовит организм к активности. А потому заснуть в этот момент повторно - значит обречь себя на разбитость и слабость.



3. Не спешите выскакивать из-под одеяла, это не репетиция пожарной тревоги. Вспомните братьев наших меньших - собак и кошек. Пробуждаясь, они распластываются на поверхности, растягивая мышцы. Потянитесь и вы - приятно и полезно. Мурлыкать не возбраняется.



4. Прекрасный способ поднять настроение и вскочить с постели полным энергии - утренний секс. Желаем не опоздать на работу!



5. Чем выше общий тонус вашего организма, чем крепче ваше здоровье, тем легче пробуждение - здоровому человеку не свойственна утренняя вялость. А потому нельзя забывать о витаминах, минеральных комплексах и растительных препаратах для улучшения тонуса Вспомните, когда вас в последний раз застукали за предрассветным пением? То-то и оно. Расставание с подушкой по утрам невыносимо. Что ж, наша задача - научиться восставать из мертвых хотя бы раньше полудня.Рассвет может брезжить, разгораться и заниматься, сколько ему угодно, - вас этим не пронять. Жареный петушок уже клюнул всех честных тружеников в положенные места, возвещая начало рабочего дня, - а вы все никак не выберетесь из постели. Примерно до полудня на вашем рабочем месте восседает зомби-кадавр, и лишь к обеденному перерыву вы возвращаетесь к жизни. Знайте: за вами следят.Людей, которые не могут проснуться по утрам, давно взяли на заметку ученые-сомнологи. Именно они изучают сон и его расстройства. Изучают, а потом начинают обидно тыкать в вас пальцем и наглядно объяснять общественности, как правильно спать и что делать, чтобы просыпаться без мучений.Чтобы хорошо проснуться, нужно хорошо поспать. Это мы мним себя венцами творения, а для природы-матушки все равны. И отдыхать человеку предписано от заката до рассвета - к чему бы нас ни склоняли создатели небезызвестных триллеров.Увы, гармония с природой закончилась с появлением электричества - во всем виноват Эдисон! Гармония закончилась, а потребности остались: человеку по-прежнему нужно спать, как минимум, семь часов в сутки. Впрочем, одною этого недостаточно. Сон должен быть не только продолжительным, но и комфортным. А для этого нужно создать в спальне правильные условия:1. Никаких кричащих цветов и буйства красок. Антураж должен настраивать па покой. Лучше всего подойдут пастельные, нежные тона.2. Очень важно, чтобы постельное белье было удобным и качественным.3. Нельзя допускать, чтобы в спальне было слишком жарко: помещение должно свободно вентилироваться, идеальная температура- 16-18 °С. Возьмите за правило перед сном открывать форточку на 10-15 минут. Тогда воздух в комнате будет свежим, а ваш сон - более глубоким и эффективным. Некоторые люди и вовсе предпочитают спать с распахнутым окнам, но, если вы не отличаетесь железным иммунитетом и подвержены простудам, лучше ограничиться проветриванием.4. Ученые рекомендуют спать с открытыми шторами: утром сквозь веки вы будете ощущать, как понемногу прибывает свет. И значит, постепенно настроитесь на природные биоритмы.Отдавать весь ужин врагу - это в наши трудные дни идея плохая. Пусть врагу достанется все то жирное, жареное и плотное, что как магнитом тянет вас к холодильнику. Пересильте себя и поужинайте чем-нибудь легким: овощами, кефиром. В крайнем случае - белковая пища (нежирное мясо, морепродукты). А вот картошку, макароны, каши лучше оставить до утра. Лучше прекратить есть хотя бы за пару часов до сна.Не читайте и не смотрите на ночь ничего «бодрящего»: леденящие душу фильмы (равно как и новости), а также книги лучше отложить на выходные. Взбудораженный мозг настраивается на сон долго, а после того, как все же настроится, будет радовать вас, спящего, мизансценами из просмотренных картин.А вот занятия спортом во второй половине дня - это то, что доктор прописал. По заверениям медиков, через 5-6 часов после интенсивных физических нагрузок в сон начинает клонить даже батарейку «энерджайзер».Какие лекарства вы принимаете во второй половине дня? Побочным действием некоторых препаратов оказывается стимулирующий эффект. Если принимаете такой препарат ближе к вечеру - не удивляйтесь, что потом ворочаетесь всю ночь. Прочтите аннотацию к своим лекарствам и проконсультируйтесь с врачом. А тем, кому никак не спится, на помощь снова приходит матушка-природа. Травяные чаи и сборы стабилизируют нервную систему и дарят покой - мягко, не шокируя организм. А если хочется не просто уснуть, а получить удовольствие - примите ванну с ароматной пеной или солью для релаксации.Чтобы хорошо проснуться, нужно проснуться вовремя. Будильник здесь ни при чем: тяжесть утренних мук зависит от того, в какой фазе сна вы просыпаетесь. Сон цикличен и включает в себя ряд стадий, которые повторяются в течение ночи. Две основные - это фазы быстрого и медленного сна, сменяющие друг друга с интервалом приблизительно в полтора часа. Медленный сон - глубокий, со сновидениями, которых при пробуждении обычно не помнишь. В состоянии быстрого сна человека разбудить сложнее, зато видит он более яркие сны. Если звонок будильника придется на середину той или иной фазы - колокольный звон в голове обеспечен. Другое дело, если пробуждение происходит в конце цикла. Сон в это время неглубокий, и возвращение к реальности происходит почти безболезненно. Поэтому, если есть возможность, старайтесь ставить будильник с тем учетом, чтобы общая продолжительность сна была кратна 1,5 часам. А сделать подъем более сносным помогут маленькие хитрости:1. Возможно, причина дурного настроения и непонятной утренней агрессии - душераздирающий жестяной звон будильника? Просыпайтесь под звуки, которые вам приятны. Пусть это будет нежный звонок будильника (да, такое бывает), мелодия из музыкального центра (можно запрограммировать его включение на определенное время) или голос любимого человека - если он не прочь будить вас по утрам.2. Засыпать «еще на минуточку» - табу. При пробуждении у человека в крови повышается уровень гормонов, в частности кортизола, стрессового гормона, который готовит организм к активности. А потому заснуть в этот момент повторно - значит обречь себя на разбитость и слабость.3. Не спешите выскакивать из-под одеяла, это не репетиция пожарной тревоги. Вспомните братьев наших меньших - собак и кошек. Пробуждаясь, они распластываются на поверхности, растягивая мышцы. Потянитесь и вы - приятно и полезно. Мурлыкать не возбраняется.4. Прекрасный способ поднять настроение и вскочить с постели полным энергии - утренний секс. Желаем не опоздать на работу!5. Чем выше общий тонус вашего организма, чем крепче ваше здоровье, тем легче пробуждение - здоровому человеку не свойственна утренняя вялость. А потому нельзя забывать о витаминах, минеральных комплексах и растительных препаратах для улучшения тонуса

