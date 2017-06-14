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Все мы мечтаем быть счастливыми, любимыми, удачливыми... Получается далеко не у всех. Почему? На этот вопрос в двух словах не ответишь. За многие века люди выработали множество практик и философских учений, направленные на достижение внутренней гармонии. Но единого рецепта не существует, потому что у каждого из нас - свой путь к счастью.

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Новые стереотипы вместо старых?
14 июня 2017
«Почему это всегда случается именно со мной?» - этот вопрос хотя бы раз в жизни задавал себе каждый. Меж тем большинство происходящих с нами неприятностей - следствия нашего обычного поведения, незаметных стандартных поступков.

Например, приходишь ты с работы, усталая. Готовишь ужин. Следом за тобой муж, не менее вымотанный. Ты его спрашиваешь, как дела. Он буркает что-то в ответ. Ты раздражаешься, потому что тоже устала и делаешь над собой усилие, чтобы поинтересоваться его делами. А дальше фраза - спусковой крючок, из серии «Неужели нельзя нормально ответить, когда тебя спрашивают?». Муж огрызается. И пошло-поехало. Война миров.

Это бытовой пример. А ведь бывает и так, что наши стандартные реакции, стандартное поведение приводят к тому, что мы не в состоянии, например, посмотреть на свою работу свежим взглядом. Мы неосознанно или вполне сознательно выбираем привычный ход событий, отработанные приемы и реакции - словом, то, что уже знакомо. И в итоге работа не клеится, а карьера рушится прямо-таки на глазах.



Кризис - тот же паровой котел. Давление накапливается постепенно, возникая из деталей, ничего не значащих по отдельности. Сталкиваясь с однотипными ситуациями, мы решаем их по обкатанной ранее схеме. Так уж устроен наш мозг: сверяясь с «архивом», он находит похожую хотя бы по двум-трем показателям ситуацию из прошлого и предлагает нам уже отработанное некогда решение. То есть изо дня в день мы наблюдаем, как растет давление в котле, вместо того чтобы в нужный момент, очнувшись, нажать на клапан и выпустить пар. Однако выбраться из ловушки привычных реакций можно. Не думай о следствии - кризисе или ссоре - поразмышляй о причине появления стереотипного поведения.

Стандартные действия - основа нашего существования. Без них мы были бы той самой сороконожкой, которая не может решить, с какой ноги идти. (Да-да, она все еще на старте!) Главное - не позволять стереотипным реакциям завладеть тобой. Пусть они подсказывают, но не управляют. Борьбу с шаблонным поведением эффективнее всего проводить в два этапа.

Первый этап - «Скорая помощь»

Это своего рода психотренировка, которая поможет научиться открывать клапан, когда давление уже на пределе, - то есть гасить конфликт в тот момент, когда он уже возник. Российский психолог Михаил Литвак пишет о методе «психологического айкидо». Сравнение с восточным единоборством неслучайно. Главный принцип реального айкидо в том, чтобы амортизировать удар противника. Не ставить блок и тем более не бить его в ответ, а именно амортизировать удар, уйти от разрушающей силы соперника. Пусть он бьет в пустоту - сила инерции увлечет его за его собственным кулаком, и он лишится опоры.

Классический пример амортизации приведен в книге Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»: «Шредер остановился перед Швейком и принялся его разглядывать. Результаты своих наблюдений полковник резюмировал одним словом:
- Идиот!
- Осмелюсь доложить, господин полковник, идиот! - ответил Швейк».

Как бы ни называли этот прием в разных психологических школах - «амортизация», «разрыв шаблона», - он гарантированно гасит конфликт. Важно лишь выдать именно такой ответ - даже если ты считаешь, что тебя незаслуженно обидели или оскорбили. Еще один плюс этого метода в том, что он помогает справиться с растерянностью во время конфликта. Ведь нередко мы просто теряем дар речи, слыша в свой адрес неожиданную гадость. Если ты прибегаешь к «психологическому айкидо», тебе даже не нужно придумывать феерически остроумный ответ - просто используй слова «спарринг-партнера». Комический эффект, кстати, будет не меньшим.

Вот пример, который приводит Литвак в своей книге: «Специалист по психологическому айкидо М., пропустив представительниц прекрасного пола, последним протиснулся в переполненный автобус. Когда закрылась дверь, он стал искать в своих многочисленных карманах (на нем были куртка, брюки и пиджак) талоны. При этом он, естественно, доставлял некоторое неудобство стоящей на ступеньку выше Г. Вдруг в него был брошен «психологический камень» - Г. гневно сказала: «Долго вы еще будете ковыряться?!» Тут же последовал амортизационный ответ: «Долго». Далее диалог протекал следующим образом:
Г.: Но ведь так мне может пальто налезть на голову! М.: Может.
Г.: Ничего смешного нет! М.: Действительно, ничего смешного нет.
Раздался дружный хохот. В течение всей поездки Г. не произнесла больше ни слова».

Правда, есть 2 важных условия, которые необходимо соблюдать, практикуя «психологическое айкидо».

1. В такого рода противостоянии нет победителя и проигравшего: здесь либо оба выигрывают, либо оба в проигрыше. Так что твоя задача - не добить противника метким словом, а не дать разрастись конфликту и сохранить возможность общаться и дальше.

2. Основная задача в том, чтобы подобные ситуации больше не возникали (иначе тебя могут попросту обвинить в лицемерии и желании манипулировать окружающими). Следовательно, тебе необходимо проанализировать, какие твои слова или действия запускают ссору (именно их подсказывает тебе стереотипное мышление). Твоя задача - заменить их другими фразами: например, вместо обвинительного «Почему ты...» произнести «Давай обсудим, как вышло, что...».

Второй этап - «Профилактика»

Это своего рода фитнес для мозга, который поддержит его в боевой готовности. В том числе и для «психологического айкидо». Стереотипы, действия на автомате - основа для всего нестандартного: мозг экономит свои ресурсы, занимая под монотонную деятельность лишь небольшие «островки» своих территорий. Но если мы все чаще и чаще ведем себя так, как привыкли, мозг уже не в состоянии побороть наш отказ от желания мыслить и искать новые пути - мы отвыкаем от умственного напряжения и физиологически, и психологически. И возникает стандартная реакция.

Чтобы этого не произошло, заряжай мозги. Их можно «накачать» так же, как, например, руки или ноги. Что для этого нужно?

• Регулярные тренировки: больше читай, смотри кино, участвуй в дискуссиях, размышляй - словом, развивай то, что принято называть интеллектом.

• Постепенное увеличение нагрузки: от фильмов и книг, опирающихся на эмоции, переходи к тем, которые требуют прежде всего интеллектуальных усилий. Только не спеши, дай новым знаниям хорошо улечься в голове.

Таким образом ты натренируешь мозг, который в конце концов сможет практически в любой ситуации находить нестандартные, оригинальные решения.
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