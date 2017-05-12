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Заметки и консультации нашего психолога

Все мы мечтаем быть счастливыми, любимыми, удачливыми... Получается далеко не у всех. Почему? На этот вопрос в двух словах не ответишь. За многие века люди выработали множество практик и философских учений, направленные на достижение внутренней гармонии. Но единого рецепта не существует, потому что у каждого из нас - свой путь к счастью.

Это раздел задуман нами как своего рода "кабинет психологической помощи". Вы можете обратиться к нам на форум со своей проблемой, а мы в меру своих сил попробуем вам помочь. На ваши вопросы ответят специалисты - психолог, невролог, детский психотерапевт.
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Больше получать или меньше тратить?
12 мая 2017
Куда же уходят деньги? Может быть, у вас на иждивении десяток племянниц в возрасте безоглядного мотовства? Или вы ежемесячно жертвуете круглую сумму в фонд помощи обездоленным животным? Ну хорошо... пусть вы хотя бы тратите деньги на съемное жилье. Тогда все ясно. Но порой финансы исчезают, кажется, совершенно бесследно. Виной тому - мелкие траты, способные слопать примерно столько же, сколько аренда не самой затрапезной квартиры. Например...

Машина по вызову

Вы постоянно спешите. Казалось бы, пользоваться городским транспортом - вполне себе экономия средств. Но стоит чуть-чуть проспать или же утомиться после рабочего дня, как рука сама собой вспоминает положение «автостоп». Собрались в гости? Конечно, на такси, ведь предстоит возлияние! Едем из гостей - опять же ловим частника. Разумеется, услуги эти стоят денег.

Совет: Подсчитайте, какая сумма уходит в месяц на частный извоз. Раза четыре в неделю в час пик - уже деньги немалые...

Избыточные покупки

Вот вроде - не покупал дорогих каменьев и соболей. В холодильнике не прибавилось деликатесов. А изрядная сумма из кошелька куда-то испарилась... Все потому, что в магазинах потрудились мерчендайзеры, разложив товар так, что он сам просится в руки. Причем речь далеко не только о продуктах, которые нужно приготовить на ужин. Есть еще так называемые «товары импульсного спроса»- например, шоколадные батончики и жвачка, которые стоят сумасшедших денег, если пересчитать их стоимость на килограммы.



Серьезно подрывает бюджет и азартная игра с маркетологами от торговли. Зайти в супермаркет эконом-класса, чтобы сэкономить три рубля на пачке молока и прикупить еще на тысячу всякой мелочи - кто не попадался на такую приманку? Или же сделать побольше покупок, чтобы получить «подарок от фирмы» - столь же мало необходимый, как и те лишние вещички, которые вы приобрели в погоне за бонусом. А распродажи, на которых так и тянет ухватить что-нибудь ненужное - просто потому, что цена смехотворная? Все такие покупки опустошают кошелек и сами по себе являются бесполезными.

Отдельного упоминания заслуживают покупки по пластиковым картам. Психологи отмечают, что человеку психологически проще расплачиваться карточкой, нежели отсчитывать наличные купюры, - так он слабее ощущает, что расстается с деньгами. Поэтому неофитам пластика рекомендуется все же быть осторожнее и делать подсчеты в уме, прежде чем доставать карту.

Совет: Прежде чем купить то, что стоит сущие копейки, подумайте, зачем оно вам нужно, - например, две пары обуви по цене якобы одной. И так ли это дешево (например, пакетик с малюсенькой сушеной рыбкой, килограмм которой стоит - если посчитать - 5 тыс. руб., или сухарики по 500-700 руб. за 1 кг).

Счастье в банке

Значительное количество денег съедают всевозможные кредиты, которые вам с легкостью выдадут в любом крупном магазине. Несмотря на приказ объявлять эффективную процентную ставку, банкиры отвоевали себе право прятать всевозможные дополнительные выплаты под видом расходов за ведение счета и т.п. В результате вещь оказывается иной раз в два раза дороже, а семейный бюджет каждый месяц теряет определенную сумму. Тратятся деньги и на всевозможные банковские услуги - ведение счета, на который начисляется зарплата, а также на разные приятные мелочи: уведомления на мобильный о поступлении денег на счет и т.п.

Отдельная беда современных банковских услуг - навязчивый сервис. Например, без запроса клиента банк может сделать его зарплатную карточку кредитной. И невнимательный растяпа-клиент запросто залезет в долги: на кредитной части денег не всегда акцентируется внимание. И за пользование кредитом с человека вычтут сумму со следующей зарплаты - а тот и не заметит. Нередко люди думают, что им начислили премию - и тратят, тратят... А если сотрудник увольняется с работы, то может даже не знать, какая именно сумма компенсации ему полагается, и использовать кредит, думая, что тратит начисленные компанией деньги. Потом эту сумму придется погашать.

Совет: Внимательно перечитайте договор с банком и отметьте для себя все возможные опасности, а также платежи за сервис, от которых можно отказаться (например, уведомление по смс о том, что с вашим счетом произведены операции - начисление или снятие денег). От навязанного кредита вы имеете право отказаться в письменной форме - банк будет вынужден пойти вам навстречу.

Едим не дома

Не секрет, что во многих офисных зданиях столовые не особенно хороши, но при этом довольно дороги. Причем дороже, чем в простых кафе, стоит не только еда, но и простенькие чай-кофе. А сколько чашек мы способны выпить в течение рабочего дня! На эти деньги можно было бы купить кофеварку и пользоваться всем отделом. Аналогично обстоят дела с покупной сухомяткой. Если нормально пообедать некогда, мы покупаем в офисной столовой сэндвичи и шоколадки. А они обходятся раза в два дороже, чем в палатке, и примерно во столько же, во сколько обойдется нормальный бизнес-ланч. Причем после ланча есть еще долго не хочется, а вот за бутербродом или пирожком придется сбегать еще.

Особая статья расходов - общение с коллегами после работы. Многие рады едва ли не каждый день - само собой, вечером - выпить чаю или кофе, скушать десерт. Такие вечерние посиделки обходятся в круглую сумму, если считать расходы на них за месяц.

Совет: Вспомните о том, что здоровое питание - это хорошо и правильно, а также экономично. Позвольте себе нормальный обеденный перерыв. Так вы и отдохнете, и поедите, и не разорите семейный бюджет.

Выходной - день тяжелый

Но вот рабочая неделя закончена. Трудящиеся спешат вознаградить себя за нелегкую пахоту. В результате в выходные дни люди тянутся к местам культурного отдыха: от кино до катков или цирка. Сам по себе билет в кино или театр вполне доступен, но и в оазисах культурной жизни продается «сопутствующий товар». Кино без стаканчика попкорна - уже не кино, театр не обойдется без традиционного бутерброда и программки - и вот стоимость культпохода возросла в разы.

Выход в свет с детьми тоже требует дополнительных трат на бестолковое питание типа мороженого по заоблачным ценам или расходов на неоригинальные ушки на пружинках, фотографии со зверьками или поролоновые носы - добавьте к стоимости развлечений еще не одну сотню рублей.

Совет: Необязательно ходить в театр с домашним бутербродом, но и скупать все и вся не стоит. Дешевле будет зайти в кафе, которое находится в не самом оживленном месте, как следует поесть и не ужинать дома.

Награда за труды

Не меньше денег уходит и на то, чтобы вознаградить себя за рабочий месяц. Купить себе подарок с зарплаты рекомендуют даже психологи. Да мы и без них знаем, что руки чешутся потратить свеженькие купюры - ведь мы этого достойны, не так ли? Увы, далеко не все подобные траты оказываются продуманными и полезными. Одно дело - заранее решить, что вам нужно, и купить с получки. И другое - из принципа пойти в магазин и схватить то, что не вызывает отвращения.

Совет: Если вы твердо намерены делать себе подарок раз в месяц, заранее продумайте, что и где вы хотите купить.

Излишества потребления

Подростки хвастаются мобильниками и тратят кучу денег на смс. Но и взрослые не отстают: приобретают модные устройства с избыточными возможностями. Ну кому, скажите на милость, нужен телефон с сотней функций? Стоит он немалых денег, а используется лишь 2О-30% опций, за которые вы заплатили деньги. Сколько раз в месяц вы с мужем пользуетесь кухонным комбайном, если оба работаете? А телевизор с суперплоской панелью действительно ли так необыкновенно хорош?

То же самое относится к излюбленной женской слабости - покупке украшений и косметики. Такое количество баночек и скляночек, которое найдется у каждой приличной женщины, на деле ей совершенно не нужно. Доказательством является периодическое пересыхание доброй половины кремов, гелей и лосьонов. Однако их все же покупают с завидным постоянством.

Совет: Сначала решите, что вам нужно, а потом отправляйтесь за покупками. Сообщите продавцу требуемые характеристики товара и подумайте как следует, когда вам предложат модель с дополнительными функциями, - где и когда от них будет польза?

И что же?..

В принципе, можно теоретизировать и дальше. Однако психологи советуют не слишком критиковать свои маленькие слабости. Считается, что потребление и покупки снимают стресс. И всерьез по поводу трат стоит беспокоиться лишь тогда, когда они выходят из-под контроля. Но все же стоит сесть и пересчитать озвученные позиции. Не исключено, что вы поймете, сколько денег можно было бы сэкономить для нужной, серьезной покупки.
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