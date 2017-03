Куда уходят деньги? »

28 февраля 2017



Однажды понимаешь, что так дальше жить нельзя. Денег не хватает катастрофически. Куда они испаряются — непонятно. Чтобы выяснить это, я завела дневник расходов, в который скрупулезно записывала все потраченные суммы (включая даже стоимость билетов на метро). А потом попыталась проанализировать, какие расходы были необходимы, а без каких вполне можно было обойтись. Вот результаты исследования.



«Потребительская корзина»



Этот термин из советского прошлого часто употребляется. Обозначает он прожиточный минимум, необходимый человеку, чтобы не умереть. Люди, которые часто используют это словосочетание, живут очень и очень прилично, и, возможно, поэтому к реальности «потребительская корзина» имеет весьма отдаленное отношение. Если говорить о продуктах (одежда — отдельная песня), то мы должны питаться приблизительно на 100 долларов (если, конечно, нет приусадебного участка и родители не подкармливают).

Сначала кажется, что это возможно. Ну если завтракать не в кафе и вообще самой готовить. Ха-ха! Только за один месяц на еду (сюда же входят кофе, чай, пиво, минералка, вино для друзей) уходит гораздо больше. И это без походов в кафе и рестораны. И учитывая, что живешь одна и детишки дома есть не просят.



На еде можно экономить, питаясь кабачками с рынка. Можно не покупать полуфабрикаты, парное мясо и салаты, прогуливаясь с коляской в супермаркете, а затариваться на грязном оптовом рынке полуразморозившимися пельменями. Можно пить меньше хороших напитков, а также кофе (качественный натуральный кофе в зернах стоит недешево). Но... Интересно, есть ли предел нелюбви к себе?



Конечно, еда обходится значительно дешевле, если сидеть дома и готовить, отказавшись от покупных полуфабрикатов. Но, сопоставив сэкономленные деньги и время, потраченное на готовку, получается, что гораздо выгоднее было бы провести его на работе.



Отсюда волевое решение: на стоимости и качестве еды не экономить. Лучше уж это делать за счет количества, оно и для фигуры полезнее. А готовкой заниматься всерьез только тогда, когда есть для кого и хочется сотворить кулинарный шедевр.



Расходы, без которых не обойтись



Нет никакой возможности сэкономить на средствах гигиены (это неуважение к себе) и на оплате за квартиру. А вот может ли женщина сэкономить на одежде?



С точки зрения нашего правительства, женщине полагается платье из полушерстяных тканей, две блузки, юбка и один халат — все на пять лет, зимнее пальто — одно на восемь лет. А шести пар колготок, по мнению экспертов, вполне хватит на 2 года! Наверное, чиновники считают, что колготки у женщин — это как латы у средневековых рыцарей. Если в драку не лезть, то износу не будет.



Реально экономить на одежде можно, только отказавшись от погони за модой. Еще один способ: приобретать одежду за границей. Если не покупать по одной вещи в разных бутиках, а обновить за неделю на распродажах весь сезонный гардероб, получится экономия не менее 30 процентов (а то и все 70). Другое дело, что половина радости от покупок пропадет, но тогда уж сама решай, чего ты хочешь — быть хорошо одетой или тратить деньги и получать удовольствие.

Расходы «средней крупности»



Сюда относится «профилактический шоппинг» (покупка не очень нужных, но и небесполезных в хозяйстве вещей) и расходы на хобби. Одна из основных статей — разговоры по мобильному телефону и Интернет. Что-то сэкономить здесь тебе удастся только тогда, когда ты начнешь оценивать степень срочности или необходимости каждого звонка. Суммы, уходящие на оплату счетов, всегда сугубо индивидуальны, но, если по мобильному ты будешь обсуждать с подругой, в какое кино сходить и во что была одета сегодня начальница, за переговоры будешь платить как серьезный бизнесмен. Интернет — вообще гиблое дело. Раз пристрастившись к нему, о картах и почасовой оплате лучше сразу забудь. Бери безлимитный тариф — не прогадаешь.



Существуют расходы не «по любви», а «по желанию». Вот хочется что-нибудь купить. Увидела — и сразу захотела. С этим надо категорически бороться. Психологи рекомендуют: если тебе внезапно захотелось приобрести какую-нибудь вещь, глубоко вдохни и сосчитай до трех, а потом подумай, насколько она тебе нужна. То есть сдержи первый порыв. Единственное исключение - периоды стресса или депрессии. Здесь бесцельный шоппинг только показан. Магазины — это место, где женщина расслабляется лучше всего.



Отдельная тема — расходы на хобби. Они имеют тенденцию разрастаться, как раковая опухоль. Скажем, если ты велосипедистка и купила приличный велосипед, то вскоре начинаешь его «наворачивать»: криптоновый фонарь для ночной езды... мигалку назад... удобный багажник... стильный насос... беспроводной велокомпьютер... сумку под седло... Потом захочется поменять переднюю вилку. Потом... С тобой все ясно. Если у человека есть серьезное хобби, ему нужно его либо забросить, либо развить невероятную силу воли, чтобы избегать всех «случайных» покупок для своего увлечения. Потому что именно на них уходит существенная часть неэкономного бюджета.



Out



Самая значительная статья расходов, где можно активно экономить, по-английски называется out — то есть посещение клубов и ресторанов. Плюс светские приемы. Хуже всего, когда ты пытаешься «соответствовать» богатым друзьям и закатываешь на свой день рождения пир в дорогом ресторане, стараясь продемонстрировать им, что ты тоже благополучна и финансово независима. Смысла в этом нет никакого: даже если друзья оценят шик, в роли богачки ты все равно долго не продержишься — занимать-то потом придется у них же. Вместо ресторанного пира проще и милее устроить душевный пикник на даче.



А еще довольно дорого обходится независимость, когда ты платишь за себя в ресторане, куда пришла с мужчиной. Подруги завидуют твоей зарплате, а ты каждый месяц «перехватываешь» у них энную сумму. Зарплата увеличивается, однако на состоянии твоей квартиры это никак не отражается, да и машина постоянно ломается... А новую купить не на что. Соседи зарабатывают меньше тебя, а на свои копейки уже дачу построили... Знакомая картина? А ты задавалась вопросом, почему это происходит?Однажды понимаешь, что так дальше жить нельзя. Денег не хватает катастрофически. Куда они испаряются — непонятно. Чтобы выяснить это, я завела дневник расходов, в который скрупулезно записывала все потраченные суммы (включая даже стоимость билетов на метро). А потом попыталась проанализировать, какие расходы были необходимы, а без каких вполне можно было обойтись. Вот результаты исследования.Этот термин из советского прошлого часто употребляется. Обозначает он прожиточный минимум, необходимый человеку, чтобы не умереть. Люди, которые часто используют это словосочетание, живут очень и очень прилично, и, возможно, поэтому к реальности «потребительская корзина» имеет весьма отдаленное отношение. Если говорить о продуктах (одежда — отдельная песня), то мы должны питаться приблизительно на 100 долларов (если, конечно, нет приусадебного участка и родители не подкармливают).Сначала кажется, что это возможно. Ну если завтракать не в кафе и вообще самой готовить. Ха-ха! Только за один месяц на еду (сюда же входят кофе, чай, пиво, минералка, вино для друзей) уходит гораздо больше. И это без походов в кафе и рестораны. И учитывая, что живешь одна и детишки дома есть не просят.На еде можно экономить, питаясь кабачками с рынка. Можно не покупать полуфабрикаты, парное мясо и салаты, прогуливаясь с коляской в супермаркете, а затариваться на грязном оптовом рынке полуразморозившимися пельменями. Можно пить меньше хороших напитков, а также кофе (качественный натуральный кофе в зернах стоит недешево). Но... Интересно, есть ли предел нелюбви к себе?Конечно, еда обходится значительно дешевле, если сидеть дома и готовить, отказавшись от покупных полуфабрикатов. Но, сопоставив сэкономленные деньги и время, потраченное на готовку, получается, что гораздо выгоднее было бы провести его на работе.Отсюда волевое решение: на стоимости и качестве еды не экономить. Лучше уж это делать за счет количества, оно и для фигуры полезнее. А готовкой заниматься всерьез только тогда, когда есть для кого и хочется сотворить кулинарный шедевр.Нет никакой возможности сэкономить на средствах гигиены (это неуважение к себе) и на оплате за квартиру. А вот может ли женщина сэкономить на одежде?С точки зрения нашего правительства, женщине полагается платье из полушерстяных тканей, две блузки, юбка и один халат — все на пять лет, зимнее пальто — одно на восемь лет. А шести пар колготок, по мнению экспертов, вполне хватит на 2 года! Наверное, чиновники считают, что колготки у женщин — это как латы у средневековых рыцарей. Если в драку не лезть, то износу не будет.Реально экономить на одежде можно, только отказавшись от погони за модой. Еще один способ: приобретать одежду за границей. Если не покупать по одной вещи в разных бутиках, а обновить за неделю на распродажах весь сезонный гардероб, получится экономия не менее 30 процентов (а то и все 70). Другое дело, что половина радости от покупок пропадет, но тогда уж сама решай, чего ты хочешь — быть хорошо одетой или тратить деньги и получать удовольствие.Расходы «средней крупности»Сюда относится «профилактический шоппинг» (покупка не очень нужных, но и небесполезных в хозяйстве вещей) и расходы на хобби. Одна из основных статей — разговоры по мобильному телефону и Интернет. Что-то сэкономить здесь тебе удастся только тогда, когда ты начнешь оценивать степень срочности или необходимости каждого звонка. Суммы, уходящие на оплату счетов, всегда сугубо индивидуальны, но, если по мобильному ты будешь обсуждать с подругой, в какое кино сходить и во что была одета сегодня начальница, за переговоры будешь платить как серьезный бизнесмен. Интернет — вообще гиблое дело. Раз пристрастившись к нему, о картах и почасовой оплате лучше сразу забудь. Бери безлимитный тариф — не прогадаешь.Существуют расходы не «по любви», а «по желанию». Вот хочется что-нибудь купить. Увидела — и сразу захотела. С этим надо категорически бороться. Психологи рекомендуют: если тебе внезапно захотелось приобрести какую-нибудь вещь, глубоко вдохни и сосчитай до трех, а потом подумай, насколько она тебе нужна. То есть сдержи первый порыв. Единственное исключение - периоды стресса или депрессии. Здесь бесцельный шоппинг только показан. Магазины — это место, где женщина расслабляется лучше всего.Отдельная тема — расходы на хобби. Они имеют тенденцию разрастаться, как раковая опухоль. Скажем, если ты велосипедистка и купила приличный велосипед, то вскоре начинаешь его «наворачивать»: криптоновый фонарь для ночной езды... мигалку назад... удобный багажник... стильный насос... беспроводной велокомпьютер... сумку под седло... Потом захочется поменять переднюю вилку. Потом... С тобой все ясно. Если у человека есть серьезное хобби, ему нужно его либо забросить, либо развить невероятную силу воли, чтобы избегать всех «случайных» покупок для своего увлечения. Потому что именно на них уходит существенная часть неэкономного бюджета.Самая значительная статья расходов, где можно активно экономить, по-английски называется out — то есть посещение клубов и ресторанов. Плюс светские приемы. Хуже всего, когда ты пытаешься «соответствовать» богатым друзьям и закатываешь на свой день рождения пир в дорогом ресторане, стараясь продемонстрировать им, что ты тоже благополучна и финансово независима. Смысла в этом нет никакого: даже если друзья оценят шик, в роли богачки ты все равно долго не продержишься — занимать-то потом придется у них же. Вместо ресторанного пира проще и милее устроить душевный пикник на даче.А еще довольно дорого обходится независимость, когда ты платишь за себя в ресторане, куда пришла с мужчиной.