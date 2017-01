Дресс-код на все времена 27 января 2017



От Древнего Египта до Римской империи



Отличительное свойство одежды, которую носили в Древнем Египте – это легкий налет эротизма, причем историкам до сих пор непонятно, чему именно он был обязан — жаркому климату или культу наготы. Так или иначе, роскошный праздничный наряд могли себе позволить только царицы. Первая женщина-фараон Хатшепсут, безусловно, знала в этом толк. Ее наряд состоял из белоснежного калазириса (простейшего прямого платья на бретелях), так туго затягивающего фигуру, что ходить можно было только семенящими шажками.



В тончайшую ткань, через которую можно было даже читать, ткачи вплетали золотые нити, делали вышивку. Обнаженную грудь прикрывал массивный усх — не то воротник, не то ожерелье, декорированное эмалью, золотом и драгоценными камнями. Украшением для особых случаев считались стеклянные браслеты божественного голубого или золотого цвета, символа бессмертия. Позолоченные сандалии — еще один праздничный атрибут, который не носили без повода.



Самая скандальная модница Рима, жена императора Клавдия Мессалина, прибавила к дресс-коду моду на высокую вздымающуюся грудь (пожалуй, именно с этого момента следует вести отсчет истории знаменитого push-up!). Но ее настоящей страстью были серьги в виде крупных индийских жемчужин каплевидной формы и полусфер, причем носила их императрица чуть ли не гроздьями. По свидетельствам историков, свой экстравагантный выход Мессалина совершила в наряде из тысяч жемчужин, "надетых" на обнаженное тело. Интересно, как эй это удалось?!



Голос средневековья



Модный кодекс la belle dame sans merci — "прекрасной дамы, не ведающей снисхождения", — заковал хрупкую женскую фигуру в обтягивающие шелка. Чем наряднее платье, тем сильнее оно должно было теснить в груди и талии. Так, благодаря погоне за модой средневековые прелестницы решились на то, за что мы всегда будем им благодарны. Они взяли и придумали декольте. Его захватывающая глубина и роскошь приводили в негодование церковников, не способных, как и большинство светских мужчин, отвести взгляда от "адских окон". Дальше всех в своем женском тщеславии зашла фрейлина герцогини Анжуйской Аньес Сорель, появившаяся на балу в шокирующем декольте, оставлявшем одну грудь полностью открытой. И хотя это экстремальное нововведение так и не стало популярным, прецедент был создан. Кстати, позже вырез на груди стали стыдливо прикрывать вуалью, зато спину можно было обнажить чуть ли не до самого копчика.



Другой заботой средневековых "ля бель дам" была длина парадного остроконечного шлейфа, которая варьировалась в зависимости от степени знатности дамы и торжественности случая. Королевы имели право носить шлейф длиной 4 м 95 см, герцогини и принцессы ограничивались 3-метровым подолом. За ношение "чертова хвоста" священники могли легко отлучить модницу от церкви, что, впрочем, не останавливало ни царственных особ, ни "вертихвосток" рангом пониже.



Праздничную моду отличала декоративность: платье было богато украшено жемчугом и золотым шитьем, а волосы скрыты под замысловатым головным убором из проволоки, картона или накрахмаленного полотна, обшитого нарядной тканью. Готический эненн с вуалью напоминал возвышающие шпили соборов, что несколько примиряло мятежных красавиц с ограничениями в костюме, наложенными беспощадной церковью.



Викторианский шик



Даме викторианской эпохи приходилось носить туалет весом около 17 килограммов. Громоздкий антураж включал в себя шляпу с цветами, накидку, зонтик, жакет и самое главное — кринолин, конструкция которого была изобретена первым в мире женской моды мужчиной-кутюрье Чарльзом Вортом.



Несмотря на то, что кринолин был массивным и причинял немало неудобств при ходьбе (на уровне коленей обручи юбок привязывались лентами к ногам), Ворт очаровал своими платьями всех без исключения, даже венценосных особ, задававших тон на балах и светских раутах. Самый эффектный наряд Ворта представлял собой довольно увесистое сооружение из тюля, украшенное маргаритками, розовыми сердечками, пучками зеленой травы и серебряными блестками — в нем жена австрийского посла блистала на балу в Тюильри.



Викторианский дресс-код повелевал хозяйкам приемов выглядеть нарядно-скромно, гостеприимно оставляя право блистать своим гостьям. Зато для появления в театре или на балу можно было разодеться в пух и прах, разумеется, строго следуя очередным предписаниям. Театральное платье должно было быть обязательно длинным, с воздушной накидкой, шляпа из тонкого материала, перчатки белые либо в тон платью.



XXI век comme il faut



Современная светская львица зачастую может пренебречь правилами и при этом удостоиться высшей похвалы модных критиков, например, надев на вечеринку вечерний топ с обычными джинсами или украсив строгое платье экстравагантным бумажным цветком. Впрочем, в особо торжественных случаях дресс-код просто незаменим. Скажем, если вы собрались почтить своим присутствием цитадель высшего света (как вариант — свадьба правящей династии, прием у президента, вручение международной премии), будьте готовы соответствовать формуле White tie. Это означает обязательность белых галстука-бабочки и жилета для мужчин, длинного вечернего платья для женщин. В числе приоритетов: сдержанная цветовая гамма, обнаженность плеч только при наличии настоящих драгоценностей или меховой накидки, классические "лодочки" на каблуке, крошка-ридикюль.



Для торжества или по случаю театральной премьеры подойдет платье для коктейля (длина примерно на 20 см ниже колен). "Благородная простота" — исчерпывающее определение дресс-кода этого ранга и повод обзавестись универсальным изобретением мадмуазель Коко, или LBD, как называют модницы маленькое черное платье. Всего несколько броских деталей — контрастный шарф, пояс из стразов или дорогая бижутерия — сотворят на ваших глазах большое чудо.



Другой простой способ быть нарядной предлагает черно-белая графика, идеально сочетающая эффектность контраста и точно отмеренную дозу торжественности. Так что тему "белый верх — черный низ" можно варьировать без ограничений, причем как с юбками, так и брюками.



