Сделай ему интересно »

13 января 2017



Психостатистика ответит так: праздники необходимы человеку, чтобы разрядиться, пережить всплеск эмоций. Но постоянная карнавальная кутерьма для обычного горожанина слишком утомительна. Ему проще жить привычным алгоритмом: пробежка - работа - ужин - диван - секс (последнее, кстати, в лучшем случае, чаще приверженность алгоритму заставляет предпочесть телевизор). Ты следишь за мыслью? Праздников в нашей жизни мало, потому что мы слишком ленивы, чтобы их создавать. Но это, конечно, в среднем. А что тебе стоит стать исключением из правил?



Тем более, что для такого шага имеются серьезные основания. Почти каждая книга по психологии начинается с известного утверждения: «В вас до сих пор живет маленький ребенок. Для того, чтобы ваша взрослая жизнь была комфортной и успешной, ребенок внутри вас должен быть доволен и счастлив». С этой мыслью мы свыкаемся довольно быстро. Многие из нас начинают прислушиваться к своему детскому «я». Куда реже мы по-настоящему осознаем, что ребенок есть не только в нас, но и в любом из окружающих. В твоем бойфренде, например, от которого ты сама требуешь больше серьезности и ответственности, проявления детства пресекаешь с возмущением, а потом недоумеваешь, почему жизнь стала такой серой и пресной. Просто она стала слишком взрослой.



Так что, наверное, мы любим праздники оттого, что они позволяют детям внутри нас выйти наружу. И совсем необязательно третьего января загонять ребенка в себе и в своем мужчине обратно (как минимум до середины февраля). Можно дать ему больше свободы и в обычное время - хотя бы в личных отношениях. В благодарность он сделает вашу совместную жизнь интересней.



Привлеки его к строительству (планов)



Мужчины любят фантазировать и мечтать ничуть не меньше, чем мы. Правда, некоторые из них этого своего качества стесняются. Они уверены, что имидж сурового реалиста наиболее уместен для представителя сильного пола. И думают, что вскользь оброненная фраза о преимуществах жизни в загородном доме в швейцарских Альпах накладывает на них моральные обязательства по немедленному воплощению.



Поэтому стань инициатором и почаще начинай «хорошо бы», «вот бы сейчас». Во время таких сеансов у мужчины - существа с конкретным мышлением - расширяются горизонты и появляются новые цели, что очень важно. Только помни о правилах:



• Не фантазируй на темы, которые он воспринимает болезненно. Если он не готов к рождению ребенка, абстрактные рассуждения «а детскую мы бы выкрасили голубой краской» будут восприняты как сеанс художественной пилки лобзиком по мозгам и только послужат поводом для ссор;



• Если партнер с недоверием относится к сеансам совместного воображания, начинай одна, вслух. Вовлекай его в процесс вопросами: «а ты думаешь...», «или, может...»;



• Если мужчина и без того слишком часто мечтает вслух безо всяких положительных последствий, постепенно заменяй бесплотные фантазии конкретными идеями. Чтобы он не чувствовал разочарования, преподноси их красиво. Расписывай отдых на Волге с тем же энтузиазмом, с каким бы ты говорила о поездке в Майами.



Меняй имидж



Ты ведь знаешь анекдот о том, как жена надела противогаз, пытаясь привлечь внимание мужа, а он спросил, не выщипала ли она брови? Ее проблема в том, что она спохватилась тогда, когда супруг перестал обращать на нее внимание. Неправда, что мужчине все равно, как выглядит его подруга. «Все равно» ему становится, если она выглядит «никак». Защитная реакция, чтобы не расстраиваться. Так выгляди! Речь не о том, чтобы всегда быть при параде. И стиль casual очень эффектен. Особенно если не относить к casual застиранный халат и панталоны с начесом. Как сделать свою внешность постоянным сюрпризом для него?



• Можешь быть уверена: он противник ярких ногтей и авангардных стрижек только теоретически. Измени его отношение. Меняй цвет волос или прическу не реже, чем раз в полгода. Если волосы для тебя неприкосновенны, регулярно примеряй на себя новый стиль.



• Не бери его с собой в магазины. Ну, за продуктами, конечно, удобней съездить вдвоем. А вот одежда, обувь и, тем более, белье должны появляться перед ним как часть красочного шоу, название которого «Жизнь с тобой». Многие путают мужчину с подружкой и рьяно привлекают его к обсуждению вечного женского «сидит - не сидит», «полнит - худит» и т.д.



• Пусть он знает не только из мужских журналов, что уход за собой для тебя сродни священнодействию. О некоторых процедурах он должен только догадываться, о некоторых - не догадываться вовсе, а что-то вполне можно делать при нем (маникюр, например).



Создай традиции



Общее место в опыте счастливых пар: у каждой из них есть собственный ритуал или ритуалы только для двоих. Одни мои знакомые каждый вечер, принимая вместе ванну, обсуждают прошедший день. У другой пары особое чувство единства возникает, когда они вместе готовят ужин. Третьи делают друг другу массаж стоп перед телевизором. Неважно, кто чем занимается и что об этом подумают окружающие. Правильно созданная традиция обладает поистине магической силой. Невозможно сказать, что станет вашим личным ритуалом. Если его еще нет, проследи, какое занятие (кроме секса) делает вас ближе друг другу и преврати его в настоящую традицию. Для этого:



• Следи за регулярностью: редкие или многолюдные действа, вроде ежегодного похода в баню на 31 декабря хороши сами по себе, но для личного ритуала не подходят;



• Наложи вето на конфликты: одна-две ссоры в ваше личное время - и особая атмосфера улетучится. Придется создавать новую традицию. Но каждый последующий ритуал складывается с большими трудностями, чем предыдущий. Стань Хранительницей Обычая;



• Время от времени изобретай новые традиции. Вы меняетесь, время идет - пусть обновляются и ваши положительные якоря.



И самое главное – будь свободна



Глупо отрицать: часто мужчина стремится подчинить женщину. Не только в плане принятия решений - в этом-то как раз нет ничего страшного, если занять правильную позицию. Но вот если он не одобряет твоих подруг, увлечений, одежды - пора бить тревогу.



Да, сейчас ему искренне хочется, чтобы ты побольше времени проводила дома и могла подстроиться под любые, самые спонтанные его планы. Если он реализован в бизнесе, он, скорее всего, предложит тебе уйти с работы. Но по мере твоего окончательного подчинения (можно назвать его приручением или одомашниванием, суть от этого не изменится) ревность и раздражение будут расти, а интерес пропадать. Никто не будет добиваться того, что и так безраздельно принадлежит ему.



Кстати, нет смысла видеть в этом какое-то особое мужское коварство. Разве не так же мы поступаем с нами же созданными и законченными подкаблучниками?



Интересен только свободный и самодостаточный человек. Теоретически с этой фразой все согласны, но далеко не все воспринимают ее как руководство к действию. Почему и дети, и взрослые так любят Новый год? Потому, что это время сказочных чудес и прекрасных сюрпризов. Радость и веселье приходит в каждый дом, и монотонные серые будни на время расцветают яркими красками. Встреча с Дедом Морозом, подарки под елкой, традиции семейного застолья – все это так согревает и наполняет наши сердца позитивом! Почему же праздник столь недолговечен и можно ли повседневную жизнь наполнить атмосферой праздника?Психостатистика ответит так: праздники необходимы человеку, чтобы разрядиться, пережить всплеск эмоций. Но постоянная карнавальная кутерьма для обычного горожанина слишком утомительна. Ему проще жить привычным алгоритмом: пробежка - работа - ужин - диван - секс (последнее, кстати, в лучшем случае, чаще приверженность алгоритму заставляет предпочесть телевизор). Ты следишь за мыслью? Праздников в нашей жизни мало, потому что мы слишком ленивы, чтобы их создавать. Но это, конечно, в среднем. А что тебе стоит стать исключением из правил?Тем более, что для такого шага имеются серьезные основания. Почти каждая книга по психологии начинается с известного утверждения: «В вас до сих пор живет маленький ребенок. Для того, чтобы ваша взрослая жизнь была комфортной и успешной, ребенок внутри вас должен быть доволен и счастлив». С этой мыслью мы свыкаемся довольно быстро. Многие из нас начинают прислушиваться к своему детскому «я». Куда реже мы по-настоящему осознаем, что ребенок есть не только в нас, но и в любом из окружающих. В твоем бойфренде, например, от которого ты сама требуешь больше серьезности и ответственности, проявления детства пресекаешь с возмущением, а потом недоумеваешь, почему жизнь стала такой серой и пресной. Просто она стала слишком взрослой.Так что, наверное, мы любим праздники оттого, что они позволяют детям внутри нас выйти наружу. И совсем необязательно третьего января загонять ребенка в себе и в своем мужчине обратно (как минимум до середины февраля). Можно дать ему больше свободы и в обычное время - хотя бы в личных отношениях. В благодарность он сделает вашу совместную жизнь интересней.Мужчины любят фантазировать и мечтать ничуть не меньше, чем мы. Правда, некоторые из них этого своего качества стесняются. Они уверены, что имидж сурового реалиста наиболее уместен для представителя сильного пола. И думают, что вскользь оброненная фраза о преимуществах жизни в загородном доме в швейцарских Альпах накладывает на них моральные обязательства по немедленному воплощению.Поэтому стань инициатором и почаще начинай «хорошо бы», «вот бы сейчас». Во время таких сеансов у мужчины - существа с конкретным мышлением - расширяются горизонты и появляются новые цели, что очень важно. Только помни о правилах:• Не фантазируй на темы, которые он воспринимает болезненно. Если он не готов к рождению ребенка, абстрактные рассуждения «а детскую мы бы выкрасили голубой краской» будут восприняты как сеанс художественной пилки лобзиком по мозгам и только послужат поводом для ссор;• Если партнер с недоверием относится к сеансам совместного воображания, начинай одна, вслух. Вовлекай его в процесс вопросами: «а ты думаешь...», «или, может...»;• Если мужчина и без того слишком часто мечтает вслух безо всяких положительных последствий, постепенно заменяй бесплотные фантазии конкретными идеями. Чтобы он не чувствовал разочарования, преподноси их красиво. Расписывай отдых на Волге с тем же энтузиазмом, с каким бы ты говорила о поездке в Майами.Ты ведь знаешь анекдот о том, как жена надела противогаз, пытаясь привлечь внимание мужа, а он спросил, не выщипала ли она брови? Ее проблема в том, что она спохватилась тогда, когда супруг перестал обращать на нее внимание. Неправда, что мужчине все равно, как выглядит его подруга. «Все равно» ему становится, если она выглядит «никак». Защитная реакция, чтобы не расстраиваться. Так выгляди! Речь не о том, чтобы всегда быть при параде. И стиль casual очень эффектен. Особенно если не относить к casual застиранный халат и панталоны с начесом. Как сделать свою внешность постоянным сюрпризом для него?• Можешь быть уверена: он противник ярких ногтей и авангардных стрижек только теоретически. Измени его отношение. Меняй цвет волос или прическу не реже, чем раз в полгода. Если волосы для тебя неприкосновенны, регулярно примеряй на себя новый стиль.• Не бери его с собой в магазины. Ну, за продуктами, конечно, удобней съездить вдвоем. А вот одежда, обувь и, тем более, белье должны появляться перед ним как часть красочного шоу, название которого «Жизнь с тобой». Многие путают мужчину с подружкой и рьяно привлекают его к обсуждению вечного женского «сидит - не сидит», «полнит - худит» и т.д.• Пусть он знает не только из мужских журналов, что уход за собой для тебя сродни священнодействию. О некоторых процедурах он должен только догадываться, о некоторых - не догадываться вовсе, а что-то вполне можно делать при нем (маникюр, например).Общее место в опыте счастливых пар: у каждой из них есть собственный ритуал или ритуалы только для двоих. Одни мои знакомые каждый вечер, принимая вместе ванну, обсуждают прошедший день. У другой пары особое чувство единства возникает, когда они вместе готовят ужин. Третьи делают друг другу массаж стоп перед телевизором. Неважно, кто чем занимается и что об этом подумают окружающие. Правильно созданная традиция обладает поистине магической силой. Невозможно сказать, что станет вашим личным ритуалом. Если его еще нет, проследи, какое занятие (кроме секса) делает вас ближе друг другу и преврати его в настоящую традицию. Для этого:• Следи за регулярностью: редкие или многолюдные действа, вроде ежегодного похода в баню на 31 декабря хороши сами по себе, но для личного ритуала не подходят;• Наложи вето на конфликты: одна-две ссоры в ваше личное время - и особая атмосфера улетучится. Придется создавать новую традицию. Но каждый последующий ритуал складывается с большими трудностями, чем предыдущий. Стань Хранительницей Обычая;• Время от времени изобретай новые традиции. Вы меняетесь, время идет - пусть обновляются и ваши положительные якоря.Глупо отрицать: часто мужчина стремится подчинить женщину. Не только в плане принятия решений - в этом-то как раз нет ничего страшного, если занять правильную позицию. Но вот если он не одобряет твоих подруг, увлечений, одежды - пора бить тревогу.Да, сейчас ему искренне хочется, чтобы ты побольше времени проводила дома и могла подстроиться под любые, самые спонтанные его планы. Если он реализован в бизнесе, он, скорее всего, предложит тебе уйти с работы. Но по мере твоего окончательного подчинения (можно назвать его приручением или одомашниванием, суть от этого не изменится) ревность и раздражение будут расти, а интерес пропадать. Никто не будет добиваться того, что и так безраздельно принадлежит ему.Кстати, нет смысла видеть в этом какое-то особое мужское коварство. Разве не так же мы поступаем с нами же созданными и законченными подкаблучниками?Интересен только свободный и самодостаточный человек. Теоретически с этой фразой все согласны, но далеко не все воспринимают ее как руководство к действию.

