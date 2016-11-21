История Нового года в России 21 ноября 2016



Как появился праздник?



Новый год в России в соответствии с европейской традицией начали отмечать лишь в начале XVIII века по указу Петра Первого, который приказал впредь вести летоисчисление от Рождества Христова, как в Европе, а не от сотворения мира, как было принято до этого. Именно тогда впервые появился обычай отмечать новый праздник в ночь с 31 декабря на 1 января. Первый праздник по-европейски - с парадом, фейерверком и народными гуляньями - в России пришелся на последнюю ночь XVII столетия.







Столицей тогда была Москва, поэтому гулянья проходили на Красной площади, и лишь в 1704 году торжество перенесли в Петербург. Новогодняя ночь начиналась с маскарада, который проводился у стен Петропавловской крепости. Причем велено было являться не только простому народу, но и всем вельможам с домочадцами, и непременно в маскарадных костюмах. Тех, кто под предлогом недомогания не являлся, обязательно осматривали придворные медики, и, если болезнь оказывалась обманом, провинившийся должен был в присутствии всего двора выпить штрафной кубок, наполненный водкой. Повеселившись, царь уезжал во дворец продолжать празднование в окружении особо приближенных, а чтобы никто из них не сбежал, двери на три дня запирались на ключ.



Петр I строго наказывал тех, кто отмечал Новый год по старому стилю, и следил, чтобы к 1 января все дома непременно украшались ветвями хвойных деревьев. Так как в новогоднюю ночь было принято в основном танцевать и пить, накануне вечером в домах устраивали «щедрый стол». На него ставили все то, что хозяева хотели бы иметь в следующем году. Но при этом не должно было быть блюд из зайца, а также из дикой и домашней птицы, так как считалось, что из дома может «ускакать» и «улететь» счастье. Зато в центре стола обязательно находился зажаренный на вертеле или приготовленный другим способом поросенок, так как свинья была символом плодовитости.



Пышные балы Анны Иоанновны



Любила веселье и шумные гуляния и императрица Анна Иоанновна. В годы ее царствования все праздники, включая и Новый год, стали еще более пышными. Надолго запомнился бал, данный царицей в новогоднюю ночь 1734 года: главный зал дворца был украшен апельсиновыми и миртовыми деревцами в цвету, среди них танцевали сотни приглашенных; в отдалении с двух сторон находился буфет: с одной стороны - с золотой и серебряной посудой, с другой - с фарфоровой; после танцев начался обед, который состоял из двух перемен, и в каждой было огромное количество блюд, не считая десертов.



Елизавета Петровна продолжила традицию празднования Нового года, начатую ее отцом. 2 января 1751 года «Петербургские ведомости» так описывали новогодний бал, данный в императорском дворце: «15 тысяч придворных в роскошных костюмах и платьях прибыли в восьмом часу и танцевали под музыку двух оркестров до 7 часов утра; затем они перешли в зал, где были накрыты столы, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфетами, а также холодное и горячее кушанье. Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом».



Новый год во времена Екатерины II



При Екатерине II Новый год тоже отмечали с размахом. Но особое внимание в эти времена стали уделять праздничному столу, стараясь удивить гостей необычными яствами. Однажды придворный повар подал на новогодний стол необычное блюдо-сюрприз, которое так понравилось Екатерине II, что она велела держать рецепт его приготовления в секрете и готовить только для нее. Кушанье это стоило дорого и требовало от кулинара высокого мастерства: большие оливки, начиненные кусочками анчоусов, вкладывали в жаворонка, жаворонка - в куропатку, куропатку - в фазана, фазана - в поросенка, которого запекали и подавали на стол.



В это же время в моду вошло дарить государыне на Новый год дорогие подарки. Сохранились свидетельства, что особый восторг у императрицы вызывало подношение одного из купцов: он каждый год присылал ей огромное золотое блюдо, наполненное свежими фруктами - абрикосами, персиками, виноградом, ананасами, сливами. Екатерина каждый год волновалась: будет ли прислано блюдо и в этот раз? А получив подарок, радовалась как ребенок.



Да здравствует шампанское!



К началу XIX века русская кухня вновь вернулась к простоте. Связано это было с тем, что Павел I, а за ним и Александр I призывали подданных придерживаться воздержанности в еде и увеселениях. Даже в аристократических домах в Новый год на столе могли стоять соленые огурцы и грибы, салат из редьки... Но совсем ограничивать себя в праздничной еде мало кто соглашался, а потому на стол подавали поросенка, отварную форель в вине, ушицу из ершей... На десерт были апельсины, виноград, груши, которые выращивали в оранжереях.



Во второй половине ХIХ века новогодний стол претерпел изменения: гостям стали подавать семгу, икру, сыры, дичь, треску, арбузы, хотя и привычные блюда вроде поросенка с гречневой кашей по-прежнему занимали в праздничной трапезе важное место.



Тогда же возникла мода на шампанское. В России его впервые попробовали в 1813 году, после победы над Наполеоном. Тогда русские войска вошли в Реймс и на правах победителей занялись опустошением винных погребов дома «Мадам Клико». Возвратившись домой, гусары так хвалили шампанское, что через три года французская компания получила из Российской империи заказов на это игристое вино больше, чем имела у себя на родине.



На рубеже XIX и XX веков наступило время мороженого и коньяка. Вина теперь стали подавать французские, испанские, итальянские и немецкие, но не забывали ставить на праздничный стол и водку, настойки и даже домашнее пиво.



Первая публичная елка



В начале XX века на новогоднем столе стали появляться неведомые ранее омары, сардины и индейки. Хроники свидетельствуют, что в 1912 году в одном только Петербурге перед праздником было продано 250 тысяч поросят, 75 тысяч индеек, 110 тысяч гусей, 260 тысяч кур и уток!







Первая в России публичная елка была выставлена в годы царствования Николая I. Тогда же на новогоднем столе среди прочей праздничной снеди оказался и гусь с яблоками. Все больше стало цениться убранство стола, правильная сервировка и искусство составления и оформления меню. Повара ломали головы над тем, чтобы как можно более необычно и пышно назвать блюдо, а само меню помещали в роскошные папки, украшая внутренние листы рисунками и вензелями.



Рестораны, цыгане и русалки



Со временем появилась мода встречать Новый год в ресторанах. В Петербурге это были «Медведь», «Данон» и «Контана», артистическая публика приходила в «Бродячую собаку». Эти заведения посещала публика в основном интеллигентная, но были увеселительные заведения, где любило широко гульнуть купечество. Например, «Вилла Родэ». Этот ресторан дамы из приличного общества не посещали в силу специфики развлечений. Так, например, к гостям выносили огромное блюдо, на котором возлежала обнаженная девица, украшенная петрушкой, укропом и другой зеленью. Вынос «Венеры» всегда вызывал восторг, и собравшиеся принимались поливать девицу шампанским, засыпать купюрами, съедали лежащий на том же блюде гарнир. Кроме этого, главного, в праздничной программе были и другие номера, например «купание русалок в шампанском» или «живые римские качели» (с участием опять же обнаженной девицы). После революции роскошные новогодние празднества, естественно, прекратились. Но это уже другая история - повесть о том, как одни боролись с «буржуазными пережитками», а другие продолжали их поддерживать... Забавно, но мало кто знает, что празднование Нового года за столом, уставленным блюдами и шампанским, возникло в России как традиция лишь после революции 1917 года. Большевики, пришедшие к власти, Новый год как праздник отменили вплоть до 1935 года, но народ все равно его отмечал. Правда, делать это приходилось без песен и танцев, чтобы не привлечь внимание соседей и бдительных «органов». Вот тогда-то и возникла привычка отмечать наступление Нового года за столом, то есть более или менее тихо.Новый год в России в соответствии с европейской традицией начали отмечать лишь в начале XVIII века по указу Петра Первого, который приказал впредь вести летоисчисление от Рождества Христова, как в Европе, а не от сотворения мира, как было принято до этого. Именно тогда впервые появился обычай отмечать новый праздник в ночь с 31 декабря на 1 января. Первый праздник по-европейски - с парадом, фейерверком и народными гуляньями - в России пришелся на последнюю ночь XVII столетия.Столицей тогда была Москва, поэтому гулянья проходили на Красной площади, и лишь в 1704 году торжество перенесли в Петербург. Новогодняя ночь начиналась с маскарада, который проводился у стен Петропавловской крепости. Причем велено было являться не только простому народу, но и всем вельможам с домочадцами, и непременно в маскарадных костюмах. Тех, кто под предлогом недомогания не являлся, обязательно осматривали придворные медики, и, если болезнь оказывалась обманом, провинившийся должен был в присутствии всего двора выпить штрафной кубок, наполненный водкой. Повеселившись, царь уезжал во дворец продолжать празднование в окружении особо приближенных, а чтобы никто из них не сбежал, двери на три дня запирались на ключ.Петр I строго наказывал тех, кто отмечал Новый год по старому стилю, и следил, чтобы к 1 января все дома непременно украшались ветвями хвойных деревьев. Так как в новогоднюю ночь было принято в основном танцевать и пить, накануне вечером в домах устраивали «щедрый стол». На него ставили все то, что хозяева хотели бы иметь в следующем году. Но при этом не должно было быть блюд из зайца, а также из дикой и домашней птицы, так как считалось, что из дома может «ускакать» и «улететь» счастье. Зато в центре стола обязательно находился зажаренный на вертеле или приготовленный другим способом поросенок, так как свинья была символом плодовитости.Любила веселье и шумные гуляния и императрица Анна Иоанновна. В годы ее царствования все праздники, включая и Новый год, стали еще более пышными. Надолго запомнился бал, данный царицей в новогоднюю ночь 1734 года: главный зал дворца был украшен апельсиновыми и миртовыми деревцами в цвету, среди них танцевали сотни приглашенных; в отдалении с двух сторон находился буфет: с одной стороны - с золотой и серебряной посудой, с другой - с фарфоровой; после танцев начался обед, который состоял из двух перемен, и в каждой было огромное количество блюд, не считая десертов.Елизавета Петровна продолжила традицию празднования Нового года, начатую ее отцом. 2 января 1751 года «Петербургские ведомости» так описывали новогодний бал, данный в императорском дворце: «15 тысяч придворных в роскошных костюмах и платьях прибыли в восьмом часу и танцевали под музыку двух оркестров до 7 часов утра; затем они перешли в зал, где были накрыты столы, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфетами, а также холодное и горячее кушанье. Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом».При Екатерине II Новый год тоже отмечали с размахом. Но особое внимание в эти времена стали уделять праздничному столу, стараясь удивить гостей необычными яствами. Однажды придворный повар подал на новогодний стол необычное блюдо-сюрприз, которое так понравилось Екатерине II, что она велела держать рецепт его приготовления в секрете и готовить только для нее. Кушанье это стоило дорого и требовало от кулинара высокого мастерства: большие оливки, начиненные кусочками анчоусов, вкладывали в жаворонка, жаворонка - в куропатку, куропатку - в фазана, фазана - в поросенка, которого запекали и подавали на стол.В это же время в моду вошло дарить государыне на Новый год дорогие подарки. Сохранились свидетельства, что особый восторг у императрицы вызывало подношение одного из купцов: он каждый год присылал ей огромное золотое блюдо, наполненное свежими фруктами - абрикосами, персиками, виноградом, ананасами, сливами. Екатерина каждый год волновалась: будет ли прислано блюдо и в этот раз? А получив подарок, радовалась как ребенок.К началу XIX века русская кухня вновь вернулась к простоте. Связано это было с тем, что Павел I, а за ним и Александр I призывали подданных придерживаться воздержанности в еде и увеселениях. Даже в аристократических домах в Новый год на столе могли стоять соленые огурцы и грибы, салат из редьки... Но совсем ограничивать себя в праздничной еде мало кто соглашался, а потому на стол подавали поросенка, отварную форель в вине, ушицу из ершей... На десерт были апельсины, виноград, груши, которые выращивали в оранжереях.Во второй половине ХIХ века новогодний стол претерпел изменения: гостям стали подавать семгу, икру, сыры, дичь, треску, арбузы, хотя и привычные блюда вроде поросенка с гречневой кашей по-прежнему занимали в праздничной трапезе важное место.Тогда же возникла мода на шампанское. В России его впервые попробовали в 1813 году, после победы над Наполеоном. Тогда русские войска вошли в Реймс и на правах победителей занялись опустошением винных погребов дома «Мадам Клико». Возвратившись домой, гусары так хвалили шампанское, что через три года французская компания получила из Российской империи заказов на это игристое вино больше, чем имела у себя на родине.На рубеже XIX и XX веков наступило время мороженого и коньяка. Вина теперь стали подавать французские, испанские, итальянские и немецкие, но не забывали ставить на праздничный стол и водку, настойки и даже домашнее пиво.В начале XX века на новогоднем столе стали появляться неведомые ранее омары, сардины и индейки. Хроники свидетельствуют, что в 1912 году в одном только Петербурге перед праздником было продано 250 тысяч поросят, 75 тысяч индеек, 110 тысяч гусей, 260 тысяч кур и уток!Первая в России публичная елка была выставлена в годы царствования Николая I. Тогда же на новогоднем столе среди прочей праздничной снеди оказался и гусь с яблоками. Все больше стало цениться убранство стола, правильная сервировка и искусство составления и оформления меню. Повара ломали головы над тем, чтобы как можно более необычно и пышно назвать блюдо, а само меню помещали в роскошные папки, украшая внутренние листы рисунками и вензелями.Со временем появилась мода встречать Новый год в ресторанах. В Петербурге это были «Медведь», «Данон» и «Контана», артистическая публика приходила в «Бродячую собаку». Эти заведения посещала публика в основном интеллигентная, но были увеселительные заведения, где любило широко гульнуть купечество. Например, «Вилла Родэ». Этот ресторан дамы из приличного общества не посещали в силу специфики развлечений. Так, например, к гостям выносили огромное блюдо, на котором возлежала обнаженная девица, украшенная петрушкой, укропом и другой зеленью. Вынос «Венеры» всегда вызывал восторг, и собравшиеся принимались поливать девицу шампанским, засыпать купюрами, съедали лежащий на том же блюде гарнир. Кроме этого, главного, в праздничной программе были и другие номера, например «купание русалок в шампанском» или «живые римские качели» (с участием опять же обнаженной девицы). После революции роскошные новогодние празднества, естественно, прекратились. Но это уже другая история - повесть о том, как одни боролись с «буржуазными пережитками», а другие продолжали их поддерживать...

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