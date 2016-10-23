Волшебная сила рук »

23 октября 2016



В двух словах



Рэйки можно назвать особым родом мануальной терапии. Сеанс лечения проходит в комфортной, спокойной обстановке. Целитель включает приятную музыку, просит пациента лечь на кушетку, закрыть глаза и расслабиться. А затем последовательно помещает ладони на особые точки на теле пациента, удерживая руки в одном положении в среднем по две-три минуты. В лечении применяются двенадцать базовых позиций. Они совпадают с важными точками меридианов человеческого тела - каналов, по которым, согласно воззрениям восточной медицины, течет энергия. Обычно пациент лежит: сеанс длится около часа, и лежа проводить его гораздо удобнее, но, если по каким-то причинам пациент не может или не хочет принять горизонтальное положение, ему допустимо сидеть. Многие пациенты засыпают, но некоторые прислушиваются к ощущениям в организме. А они меняются! В месте соприкосновения рук с телом даже через одежду чувствуется тепло, почти жар, иногда, наоборот, возникает ощущение прохлады. Целитель тоже внимательно следит за ощущениями в руках - они могут дать сигнал о состоянии пациента, например отозваться вибрацией на проблемы в каких-либо органах. Похоже на мистику? Вовсе нет.



Только факты



Феномен лечения с помощью наложения рук давно изучается исследователями. Так, доктор биологических наук Джеймс Осман рассматривает понятие так называемой биоэнергии, а именно энергетических полей человека. Первые упоминания об этом встречаются еще в начале XIX века в исследованиях полей человеческого сердца. Именно эти исследования впоследствии привели к созданию метода электрокардиографии, который теперь применяется во всех поликлиниках. В ходе научных экспериментов выяснилось, что такие органы, как сердце и мозг, продуцируют свои электрические поля. По закону Ампера, при прохождении электрического поля через сопротивление (например, ткани организма) генерируются магнитные поля. Так создается электромагнитное, или биомагнитное, поле. А самое главное, исследования показали, что действие такого поля очень эффективно, например для лечения поврежденных костей. Затем ученые выяснили, что использование электромагнитных полей определенных частот способно исцелить и другие органы. Пожалуй, открытие не было бы столь сенсационным, если бы не выяснилось, что электромагнитные волны нужной частоты способны излучать... человеческие руки.



Именно этим, с научной точки зрения, можно объяснить эффект системы Рэйки - равно как и других практик, основанных на прикосновениях. При этом больные органы принимают энергию в тех количествах, в которых необходимо. Энергия проникает через различные материалы, в том числе одежду, бинты и гипсовые повязки, поэтому во время лечения пациент полностью одет. Ничего сверхъестественного - сплошная наука.



Немного истории



Историю системы Рэйки принято отсчитывать с середины XIX века. Именно в то время жил Микао Усуи, преподаватель христианского колледжа в Японии. По легенде, он долгое время изучал историю религий и богословие с целью постигнуть дар целительства, которым обладали просветленные. И однажды, после 21-дневной медитации на священной горе Курама, ему открылось священное знание - и Микао получил силу для исцеления людей. Он начал путешествовать по Японии и лечить людей. Дальше традиция Рэйки передавалась из уст в уста, от учителя к ученику. Устной она остается и по сей день.



Вне рамок



Система лечения Рэйки безопасна, ведь при работе с энергией человеческих рук невозможно нанести вред организму. Система Рэйки не связана с какой-либо религией или философской концепцией, она не требует особенных способностей. Рэйки также не вступает в противоречие с традиционной медициной, сочетаясь с ней и дополняя ее методы. Рэйки гармонизирует энергию человека, а при регулярной практике способствует оздоровлению организма. Но все-таки при лечении серьезных, хронических недугов не стоит отказываться от традиционной медицины. Рэйки снимает побочные эффекты от действия лекарств, позволяет понижать дозу, сокращает восстановительный период и дает пациенту дополнительные силы. А научиться этому может каждый. Обучение можно подразделить на три этапа. На первой ступени человек получает базовые знания по самолечению (а также лечению других), на второй происходит некоторое расширение возможностей, а третья ступень предназначена для тех, кто достиг высокого мастерства и намерен учить других. Длятся семинары в течение нескольких дней, обычно по несколько часов. У системы лечения Рэйки - японские корни. Ее название состоит из двух слогов. Слог «рэй» обозначает универсальность, а слог «ки» - жизненную энергию. Таким образом, слово «рэйки» можно перевести как «универсальная жизненная энергия». Согласно учению, этой энергией наполнена вся Вселенная. Течет она и в каждом из нас. Любые процессы в человеческом организме (например, рост клеток, заживление ран, обновление органов) происходят благодаря движению этой энергии. Система Рэйки (этим словом обозначают как саму энергию, так и способ врачевания) может с успехом применяться как для лечения заболеваний, так и для их профилактики, повышения работоспособности, снятия усталости, гармонизации души и тела.Рэйки можно назвать особым родом мануальной терапии. Сеанс лечения проходит в комфортной, спокойной обстановке. Целитель включает приятную музыку, просит пациента лечь на кушетку, закрыть глаза и расслабиться. А затем последовательно помещает ладони на особые точки на теле пациента, удерживая руки в одном положении в среднем по две-три минуты. В лечении применяются двенадцать базовых позиций. Они совпадают с важными точками меридианов человеческого тела - каналов, по которым, согласно воззрениям восточной медицины, течет энергия. Обычно пациент лежит: сеанс длится около часа, и лежа проводить его гораздо удобнее, но, если по каким-то причинам пациент не может или не хочет принять горизонтальное положение, ему допустимо сидеть. Многие пациенты засыпают, но некоторые прислушиваются к ощущениям в организме. А они меняются! В месте соприкосновения рук с телом даже через одежду чувствуется тепло, почти жар, иногда, наоборот, возникает ощущение прохлады. Целитель тоже внимательно следит за ощущениями в руках - они могут дать сигнал о состоянии пациента, например отозваться вибрацией на проблемы в каких-либо органах. Похоже на мистику? Вовсе нет.Феномен лечения с помощью наложения рук давно изучается исследователями. Так, доктор биологических наук Джеймс Осман рассматривает понятие так называемой биоэнергии, а именно энергетических полей человека. Первые упоминания об этом встречаются еще в начале XIX века в исследованиях полей человеческого сердца. Именно эти исследования впоследствии привели к созданию метода электрокардиографии, который теперь применяется во всех поликлиниках. В ходе научных экспериментов выяснилось, что такие органы, как сердце и мозг, продуцируют свои электрические поля. По закону Ампера, при прохождении электрического поля через сопротивление (например, ткани организма) генерируются магнитные поля. Так создается электромагнитное, или биомагнитное, поле. А самое главное, исследования показали, что действие такого поля очень эффективно, например для лечения поврежденных костей. Затем ученые выяснили, что использование электромагнитных полей определенных частот способно исцелить и другие органы. Пожалуй, открытие не было бы столь сенсационным, если бы не выяснилось, что электромагнитные волны нужной частоты способны излучать... человеческие руки.Именно этим, с научной точки зрения, можно объяснить эффект системы Рэйки - равно как и других практик, основанных на прикосновениях. При этом больные органы принимают энергию в тех количествах, в которых необходимо. Энергия проникает через различные материалы, в том числе одежду, бинты и гипсовые повязки, поэтому во время лечения пациент полностью одет. Ничего сверхъестественного - сплошная наука.Историю системы Рэйки принято отсчитывать с середины XIX века. Именно в то время жил Микао Усуи, преподаватель христианского колледжа в Японии. По легенде, он долгое время изучал историю религий и богословие с целью постигнуть дар целительства, которым обладали просветленные. И однажды, после 21-дневной медитации на священной горе Курама, ему открылось священное знание - и Микао получил силу для исцеления людей. Он начал путешествовать по Японии и лечить людей. Дальше традиция Рэйки передавалась из уст в уста, от учителя к ученику. Устной она остается и по сей день.Система лечения Рэйки безопасна, ведь при работе с энергией человеческих рук невозможно нанести вред организму. Система Рэйки не связана с какой-либо религией или философской концепцией, она не требует особенных способностей. Рэйки также не вступает в противоречие с традиционной медициной, сочетаясь с ней и дополняя ее методы. Рэйки гармонизирует энергию человека, а при регулярной практике способствует оздоровлению организма. Но все-таки при лечении серьезных, хронических недугов не стоит отказываться от традиционной медицины. Рэйки снимает побочные эффекты от действия лекарств, позволяет понижать дозу, сокращает восстановительный период и дает пациенту дополнительные силы. А научиться этому может каждый. Обучение можно подразделить на три этапа. На первой ступени человек получает базовые знания по самолечению (а также лечению других), на второй происходит некоторое расширение возможностей, а третья ступень предназначена для тех, кто достиг высокого мастерства и намерен учить других. Длятся семинары в течение нескольких дней, обычно по несколько часов.

