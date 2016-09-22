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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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Сезонный рацион
22 сентября 2016
Наступила осень, на смену купальникам, шортам и босоножкам приходят пальто, куртки и сапоги. Теперь самое время задуматься об изменениях не только в своем гардеробе, но и в питании, поскольку для того, чтобы осенью чувствовать себя здоровой и полной сил, необходимо учесть некоторые особенности рациона в это время года.

Осенью наш организм чувствует себя не лучшим образом — сказывается и сокращение светового дня, и уменьшение солнечной активности, и смена температурного режима в целом. Именно в это время года у многих появляется усталость, депрессия, сонливость, обострение хронических заболеваний. Однако с помощью правильного питания можно решить многие из этих проблем, следуя определенным принципам.

Ничего лишнего

Именно осенью особенно полезно есть всевозможные овощи, фрукты и ягоды. Дело в том, что к концу лета в них накапливается максимальное количество витаминов и минеральных веществ. Не забывайте, что больше всего полезных веществ содержится в свежих, термически не обработанных продуктах, так что пусть вашими лучшими друзьями станут овощные и фруктовые салаты. Обязательно включите в свой рацион овощи и фрукты темно-синего, фиолетового цвета. Воспользуйтесь специальной формулой, по которой необходимо два раза в неделю съедать по два таких фрукта или овоща. Это может быть свекла, баклажан, слива, виноград. В этих продуктах содержится большое число антиоксидантов, и они крайне полезны для здоровья и продления молодости.



Осень — наилучшее время для очищения организма. Его проводят как медицинским (глубокая очистка кишечника), так и естественным образом, опять же при помощи овощей и фруктов. Лучшими помощниками для вас станут арбузы и дыни, которые благодаря содержащейся в них грубой клетчатке и большому количеству жидкости стимулируют очищение кишечника, почек и всего организма в целом. Избежать анемии, улучшить самочувствие и зарядиться энергией осенними днями вам поможет такой рецепт.

Возьмите по 200 граммов свежевыжатого сока свеклы, моркови, клюквы, граната, тыквы, добавьте 200 граммов коньяка (он служит консервантом) и 200 граммов меда. Все это необходимо перемешать, поставить в холодильник и принимать по 50 граммов перед завтраком. Такой бодрящий и полезный коктейль обеспечит вас всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами.

Осенний период таит в себе опасности и для нашей фигуры. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, осенью мы начинаем есть больше, чем летом, и организм пользуется этим для того, чтобы сделать жировые запасы к зиме. Во-вторых, резко падает физическая активность. Летом мы плаваем, играем в спортивные игры, катаемся на велосипедах и роликах, много гуляем. Осенью, под моросящий дождик, самым приятным способом времяпрепровождения нам кажется любимая книжка или просмотр фильма на диване под пушистым пледом. Так что осенью принципы правильного питания становятся особенно актуальными.

Даже если вы не хотите или не можете точно соблюдать весь кодекс здоровой жизни, постарайтесь взять на вооружение хотя бы некоторые простые правила. Прежде всего помните, что очень важно соотношение получаемой и потребляемой энергии. Постарайтесь максимально сократить количество простых, вредных углеводов — тортов, пирожных, печенья; замените сосиски и колбасу на вареное или запеченное в духовке мясо; не ешьте на ночь; найдите способ увеличить физическую нагрузку. Очень полезно проводить разгрузочные дни. Например, такой: 400 граммов кураги и зеленый чай. Дело в том, что сухофрукты содержат большое количество калия, а он обладает легким желчегонным и слабительным эффектом, кроме того, в такой разгрузочный день вы получаете минимум калорий. Вообще осенью очень полезно пить отвары из сухофруктов без сахара.

Готовимся к холодам

Организму приходится тратить все больше энергии для самообогрева. Поэтому его необходимо снабжать достаточным количеством белков и углеводов. В рацион нужно включать много нежирного мяса, рыбы, молока. Отдавайте предпочтение сложным углеводам, которые содержатся в меде, сухофруктах, орехах. Небольшие порции таких продуктов дадут вам много энергии, но не отложатся в виде жирового запаса. Ни для кого не секрет, что поздней осенью и зимой мы особенно подвержены простудным и инфекционным заболеваниям. Поэтому осенью так важно получать достаточное количество витамина C. Неоценимую услугу тут могут оказать отвары из плодов шиповника, который является одним из самых богатых витамином C продуктов, причем опять же именно осенью он содержит максимальное количество полезных веществ.

Все времена года обладают своим, особым очарованием. И золотой сентябрь, и дождливый октябрь, и морозный ноябрь — все месяцы осени прекрасны по-своему, надо просто встретить их во всеоружии.
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