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Красота и здоровье - советы на каждый день

Красота и здоровье - суть одно и то же. Здоровый человек не может быть не красив. На красивых обращают внимание, от некрасивых спешат отвернуться. Поэтому все мы стремимся выглядеть как можно лучше, и каждое утро спешим к зеркалу: "Я ль на свете всех милее?". Счастливы те, кто может положительно ответить на этот вопрос.

Но нужно помнить, что здоровье и красота сродни нежному растению, которое требует постоянной заботы и бережного ухода. Надеюсь, наши советы помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя уверенной и неотразимой!
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Стихийное бедствие
10 сентября 2016
Недавно американские ученые доказали, что корень всех проблем с волосами — нехватка или отсутствие в организме определенных аминокислот. А плохая экология и неправильный уход способны только усугубить ситуацию. Поэтому не исключено, что в ближайшее время нас ждет маленькая косметическая революция: сейчас специалисты разрабатывают средства на основе аминокислот, которые не просто сделают волосы более послушными или блестящими, но и полностью восстановят повреждения и структуру. А пока…

Высокая влажность

Жалуешься на жирные волосы? Поверь, все дело не в них, а в коже головы, сальные железы которой работают излишне активно. Глобально что-то изменить сложно, подобрать правильные средства для ухода — гораздо проще. Если ты моешь голову каждый день, делай это только мягким шампунем, предназначенным для ежедневного употребления, а бальзамы и кондиционеры наноси только на кончики волос, не затрагивая кожу головы (так же имеет смысл поступать с укладочными средствами). И не слишком усердствуй с расчесыванием: совершая 100 движений щеткой (которые якобы делают шевелюру здоровой и блестящей), ты только распределяешь жир, скопившийся у корней, по всей длине волос.

какие бывают различные проблемы с волосами у девушекВеликая сушь

Сделать волосы сухими могут не только химическая завивка или агрессивные моющие средства, но и неправильное питание, слишком сухой климат и даже недавний грипп. Помочь шевелюре восполнить недостаток влаги призваны увлажняющие бальзамы (их, кстати, можно наносить не на 2-3 минуты, как сказано в инструкции, а на 5 или 10) и питательные маски: их желательно делать 1 раз в неделю. Постарайся мыть голову не чаще одного-двух раз в 10 дней и суши феном исключительно в режиме холодного воздуха.

Порывистый ветер

Предотвратить появление секущихся кончиков гораздо проще, чем потом с ними бороться. Для этого нужно, во-первых, обратить внимание на то, как ты причесываешься: делать это лучше щеткой из мягкой (желательно натуральной) щетины, аккуратно расправляя спутавшиеся волоски пальцами или расческой с редкими зубьями, а длинные волосы расчесывать, начиная с кончиков или середины, но не с корней. Во-вторых, серьезно отнестись к тому, чем и как ты закалываешь волосы: откажись от тугих резинок, которые ослабляют и делают ломкой шевелюру; не завязывай хвост все время на одном и том же месте и следи, чтобы волоски не попадали в зажим заколки-"автомата". В-третьих, не злоупотреблять щипцами для завивки, распрямляющими утюгами и прочими приборами для горячей укладки. Если же кончики уже секутся, то единственный способ навсегда избавиться от них — просто остричь. Это, кстати, далеко не худший выход: регулярное посещение парикмахера пойдет на пользу не только кончикам волос, но и стрижке с укладкой, которым тоже необходимо быть в форме. Косметические средства обладают только временным эффектом: спреи, сыворотки и бальзамы склеивают секущиеся участки, возвращая им гладкость и блеск, — но лишь до следующего мытья.

Переменная облачность

Блеск — отличительный признак здоровых волос: их поверхность лучше отражает свет и, следовательно, ярче блестит. Химическая завивка, распрямление и горячая укладка повреждают структуру, делая волосы пористыми и неровными,— и те перестают отражать свет. А вот грамотное окрашивание, напротив, может вернуть шевелюре блеск: во время окрашивания частички краски заполняют поврежденные участки, а специальный бальзам, который наносится в конце, сглаживает чешуйки кутикулы. Результат — идеальная гладкость и сияющий вид. Однако начинать в любом случае стоит с ухода. Шампунь и кондиционер (естественно, предназначенные именно для твоего типа волос) вместе с увлажняющими и питательными масками восстановят повреждения, а ополаскивание холодной водой поможет вернуть блеск. Для тех же, кому эффект нужен немедленно, палочкой-выручалочкой станут сыворотки и спреи для придания блеска.

Полный штиль

Превратить мягкие и тонкие волосы в упругие и толстые невозможно. Зато создать иллюзию объема вполне реально. Сделать это поможет правильная стрижка (например, лесенкой, с прядями длиной до плеч или чуть короче), а также косметические средства. Кроме шампуня для объема тебе понадобится специальный очищающий: используй его раз в неделю, чтобы удалить остатки стайлинговых средств и излишки кожного сала, которые утяжеляют волосы. В вопросах укладки имеет смысл руководствоваться принципом "лучше меньше, да лучше": избыток препаратов для стайлинга быстрее сделает волосы жирными и помешает прическе сохранить форму. Наш совет: нанеси на корни волос мусс для придания объема, а во время сушки феном слегка взъерошивай и приподнимай пряди у корней. Или, если тебе лень возиться, просто опусти голову вниз и суши в таком положении.

Штормовое предупреждение

Призвать недисциплинированную шевелюру к порядку можно разными способами: выбор стратегии зависит от того, в чем причина непослушания. Если ты обладательница копны роскошных кудрей, прибегни к помощи разглаживающих шампуней и бальзамов: они обволакивают каждый волосок, распрямляя и утяжеляя локоны. Если же ты часто делаешь обесцвечивание или завивку, тебе пригодятся увлажняющие и питательные кондиционеры и маски для восстановления повреждений. Перед тем как приступать к укладке, нанеси на волосы разглаживающий гель, а когда будешь сушить, вытягивай пряди большой круглой щеткой и направляй струю воздуха в одном направлении, от корней к кончикам. Постарайся не мыть голову и не пользоваться феном каждый день, иначе можешь еще сильнее пересушить шевелюру и потерять над ней контроль. И еще: всегда держи под рукой разглаживающую сыворотку, гель или крем, который можно наносить даже на сухие волосы, в качестве экспресс-средства.

Снежная буря

Причин появления перхоти может быть множество, от неправильно подобранного шампуня и злоупотребления укладочными средствами до стресса и нарушения обмена веществ. Для начала оцени ситуацию. Если кожа головы кажется сухой, раздраженной или начинает шелушиться, перейди на мягкий шампунь, не суши феном волосы у корней и не мой голову горячей водой. Если, напротив, кожа головы стала жирной, причиной может быть закупорка пор и нарушение естественного процесса отшелушивания клеток. В этом случае проблему решит шампунь для глубокого очищения и отказ от "тяжелых" гелей и кремов для стайлинга. Еще бывает настоящая перхоть - в этом случае придется прибегнуть к помощи специальных шампуней, их, к счастью, сегодня существует великое множество: для разных типов волос, кожи головы и даже состояния души. Мыть ими голову ежедневно не стоит: лучше начать с интенсивного курса, а затем использовать раз в неделю или реже, чередуя с обычным шампунем.
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