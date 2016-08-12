Любовь в рабочем порядке »

12 августа 2016



Однако - если верить сухой статистике - около 60% пар знакомятся вовсе не в кафе и клубах, а в стенах родного офиса. Собственно говоря, модель понятна: рабочий коллектив по сути ничем не отличается от институтских и школьных сообществ, в которых любовь-морковь не табуирована. А потому, казалось бы, нет ничего удивительного в том, что объект этой самой любви вдруг отыскивается среди сотоварищей по офисному несчастью. Тем не менее общественная мораль непреклонна: в родном офисе - чтоб ни-ни! Ведь это чревато массой осложнений...



Гражданин начальник!



Порочная связь между руководителем и подчиненным - песня, которая давно стала фольклорной. Независимо оттого, насколько искренни чувства, движет ли партнерами страсть или рациональный расчет, такое распределение ролей отягчает отношения. Самыми сложными моментами являются:



• мнение окружающих



Будьте уверены: даже если вы оба - дети шпионов, конспирация не поможет. И что-то непременно просочится в гостеприимно распахнутые уши других сотрудников. В общем, сплетен в курилке не избежать. Пуритански воспитанные коллеги вряд ли отнесутся к таким отношениям положительно. И если шефа общественное порицание обычно обходит по касательной, то подчиненному достанется по полной программе: обвинят в корысти, беспринципности и коварстве, упрекнут в получении незаслуженных бонусов и поблажек.



• зависимость одного партнера от другого



Нет, речь не о сексуальном принуждении. Служебное положение может использоваться и тогда, когда чувства полностью взаимны. Там, где заканчивается официоз и начинается территория личностных отношений, начинаются и манипуляции. Ведь порой - особенно в стрессовых ситуациях, которые в любой работе неизбежны, - сложно удержаться от давления на партнера. Корпоративная иерархия - отличный инструмент для подобных фокусов: «Ах, в отпуск - и без меня? Какая досада, придется отложить... Ничего личного, просто внезапный аврал». Собственно, придраться не к чему: зачастую аврал действительно имеет место быть. Но напряжение растет.



• перенос личных проблем на рабочие



Отделить социальные роли коллег от ролей любовников бывает весьма непросто. Между тем их смешение может грозить полным провалом и в профессиональном, и в личном плане. Люди воспринимают друг друга целостно: если в рабочей обстановке партнер чем-то вызвал раздражение, то оно будет адресовано не референту Марии или менеджеру Николаю, а «милой» Маше или «дорогому» Коле. Если подобные вещи происходят постоянно, недовольство любимым человеком будет расти. Итог очевиден.



• необъективность



Риск этого выше, если в роли руководителя оказывается женщина. Практика показывает, что представительницы прекрасного пола - даже самые-пресамые умницы - защищают не того, кто прав, а того, кто ближе, порой даже признаваясь себе в ошибке. А это ведет к недовольству в коллективе, образованию враждующих групп и иногда... к смене начальника.



• разность в социальном положении или интеллектуальном уровне



Обычно руководитель имеет более высокий социальный статус, чем подчиненный. Отсюда – неизбежная разность в уровне доходов, образе жизни и увлечениях. Когда первый порыв страсти уляжется, может угаснуть и взаимный интерес. Особенно если один из партнеров головой отвечает за региональную сеть филиалов, получил степень MBA и объездил едва ли не весь земной шар, а второй только оканчивает вуз, не слишком разбирается в теории управления корпорацией и больше увлечен исследованием новых кафе и ресторанов, нежели изучением рынка своей отрасли.



Как ни странно, некоторые почему-то игнорируют предписания корпоративного этикета и бросаются в омут с головой. Возможно, потому, что понимают: у страха глаза велики. И что очень многое зависит от взаимных ожиданий и целей. Служебный роман - это своеобразная проверка на человечность и профессионализм одновременно. Если оба партнера настроены на долгосрочные отношения, либо, другой вариант, готовы быть друг с другом честными, даже зная о спорных ситуациях, которые могут возникнуть, - шанс обойти подводные камни значительно повышается. Взять, к примеру, мнение окружающих: по уверениям социальных психологов, роль пересудов куда менее значительна, нежели кажется сначала. Если вас невзлюбила его мама или ее папа, это еще как-то может отразиться на судьбе вашего романа. А вот коллеги лишь создают общий фон (положительный или отрицательный), который для отношений действительно зрелых людей не может считаться помехой. Да, читать в чьих-то глазах молчаливое неодобрение неприятно. Да, неприятно чувствовать, как резко обрывается беседа при вашем появлении в офисе. Но пересуды довольно быстро сходят на нет, если вам удается правильно себя поставить.



Во всех рабочих ситуациях ведите себя так, и прежде, и никоим образом не подчеркивайте неформальные связи. Демонстрируйте профессионализм, доброжелательность и готовность прийти на помощь прочим своим коллегам. Если раньше вы обращались к объекту своей любви по имени-отчеству, то и потом не стоит переходить на уменьшительно-ласкательную лексику. Даже если дело медленно, но верно близится к свадьбе, постарайтесь на публике сохранять нейтральный тон и вести себя корректно - не только в офисе, но и на корпоративных мероприятиях после пары бокалов вина. Помните: коллеги опасаются, что вы используете личные связи для карьерного продвижения (или собственного, или вашего избранника). Разубедить их - ваша первоочередная задача. И вот здесь как раз стоит задуматься о грамотном разделении личного и рабочего. Не говорить о работе на свиданиях и забывать о вашем романе в ту же секунду, как откроете офисную дверь... В общем, тренировать выдержку и силу воли. А если чувствуете, что дело плохо и думать вы способны лишь о предмете своих чувств (неважно, в каком контексте), порой нелишне взять выходной. По крайней мере не будете смущать коллег неадекватным видом.



Если речь идет о различиях в социальном, культурном, образовательном уровнях или способах проведения досуга, то за короткое время ликвидировать разрыв удастся вряд ли. Да и нет в этом особой нужды... В конце концов, партнеры могут и должны оставаться друг для друга недочитанной книгой. Учитесь закрывать глаза на мелкие промахи возлюбленного. Мужчины-начальники обычно справляются с этим лучше, да и женщине-подчиненной психологически легче перенести неравенство. Если руководитель - женщина, избежать острых углов чуть сложнее. Так, даже если она зарабатывает больше своего избранника, ей не стоит оплачивать счета в кафе или билеты в кино. А если захочется порадовать любимого внеочередной премией - разумнее позаботиться не о нем одном, а обо всем отделе.



Союз равных



Романтические отношения между людьми, стоящими приблизительно на одной ступени иерархической лестницы, куда реже вызывают ажиотаж у любопытствующей общественности. Если партнеры работают в большой компании, но, к примеру, в разных отделах, то и служебным романом это можно назвать с натяжкой. Впрочем, о правилах поведения забывать не стоит.



• Помните, что параноидальное стремление к секретности лишь распалит воображение коллег. И если вы оба не связаны узами брака и не принадлежите к враждебным кланам а-ля Ромео и Джульетта, возможно, стоит расставить все точки сразу. Демонстративно прогуливаться по коридору, держась за руки, конечно, не стоит. Но если вас спросят, почему вы постоянно ходите обедать вместе, глупо увиливать от ответа. Даже коллектив зубастых пенсионеров благодушно отнесется к паре, почитающей правила приличия. Ну а молодежь, скорее всего, порадуется, а на следующий день забудет о сенсационной новости.



• Если у вас добрые отношения с руководством, от них факт отношений тоже скрывать не стоит. Хороший начальник не только не будет чинить вам препятствия, но может и помочь, например позволит вам взять отпуск в одно время. Это, конечно, в том случае, если ваш роман не влияет на производительность труда. А потому, как бы ни был велик соблазн проводить дни, наслаждаясь обществом друг друга, не забывайте о том, где находитесь, не увлекайтесь болтовней в коридоре или перепиской по корпоративной электронной почте. Приватное общение лучше перенести на вечер, когда рабочий день завершится.



• Даже если между вами произошла размолвка, не выплескивайте чувств в офисных стенах. В идеале лучше не оставлять нерешенных вопросов к началу рабочего дня. Если не удалось, отложите выяснение отношений до вечера. Куда поехать и отпуск, кто виноват и что делать, вы решите за чашечкой кофе в соседнем с офисом кафе.



Последняя серия



К сожалению, расстаются люди куда чаще, чем под руку идут в ЗАГС. Ситуация осложняется, когда после финального аккорда вам приходится ежедневно сталкиваться друг с другом. Самый простой (и, кстати, иногда единственно верный) способ решения проблемы - поменять работу. Это поможет не только сгладить боль (как вариант - не омрачать радость) от расставания, но и, возможно, ускорит карьерный рост - и улучшит материальное положение. Если же работа вам дорога, придется выставлять белый флаг и заново строить отношения - снова в качестве коллег и добрых знакомых.



Расставшись по обоюдному согласию, вы, возможно, некоторое время будете испытывать неловкость от общения. В этом случае лучше свести его к минимуму, разделив полномочия, занявшись разными проектами. Объясните коллегам и руководству, что хотите «горизонтального роста». Они, конечно, поймут истинные мотивы, но отнесутся к вам с пониманием. Кстати, во всеуслышание заявлять о расставании и его причинах не стоит. Поставьте окружающих перед фактом и не давайте комментариев досужим сплетникам.



Когда инициатором разрыва является кто-то один, найти общий язык сложнее. Ушли вы? Постарайтесь убедить бывшего возлюбленного, что вы по-прежнему относитесь к нему с уважением и теплотой, что готовы оказать поддержку в решении как профессиональных, так и личных вопросов. Если же вы оказались в роли покинутого, помните: жизнь не закончилась. Порой, чувствуя себя обманутыми, некоторые темпераментные натуры не воздерживаются от козней и пытаются подпортить бывшему любовнику рабочие условия. Выбрать такую линию поведения означает расписаться в собственной несостоятельности как члена коллектива и отсутствии чувства собственного достоинства. Решаясь на служебный роман, вы априори знали, на что шли, и понимали потенциальные, риски. Умейте держать лицо. В крайнем случае уйдите с головой в работу и добейтесь небывалого успеха. Поверьте, обида и желание кому-то что-то доказать могут послужить отличным катализатором для карьерных рекордов.

Неуставные отношения в трудовом коллективе - это для авантюристов. Считается, что с 9.00 до 18.00 приличному сотруднику следует превратиться в корпоративного андроида и отключить все эмоции, не относящиеся к делу. В общем, служебный роман - сорт литературы, цензурой запрещенный.Однако - если верить сухой статистике - около 60% пар знакомятся вовсе не в кафе и клубах, а в стенах родного офиса. Собственно говоря, модель понятна: рабочий коллектив по сути ничем не отличается от институтских и школьных сообществ, в которых любовь-морковь не табуирована. А потому, казалось бы, нет ничего удивительного в том, что объект этой самой любви вдруг отыскивается среди сотоварищей по офисному несчастью. Тем не менее общественная мораль непреклонна: в родном офисе - чтоб ни-ни! Ведь это чревато массой осложнений...Порочная связь между руководителем и подчиненным - песня, которая давно стала фольклорной. Независимо оттого, насколько искренни чувства, движет ли партнерами страсть или рациональный расчет, такое распределение ролей отягчает отношения. Самыми сложными моментами являются:Будьте уверены: даже если вы оба - дети шпионов, конспирация не поможет. И что-то непременно просочится в гостеприимно распахнутые уши других сотрудников. В общем, сплетен в курилке не избежать. Пуритански воспитанные коллеги вряд ли отнесутся к таким отношениям положительно. И если шефа общественное порицание обычно обходит по касательной, то подчиненному достанется по полной программе: обвинят в корысти, беспринципности и коварстве, упрекнут в получении незаслуженных бонусов и поблажек.Нет, речь не о сексуальном принуждении. Служебное положение может использоваться и тогда, когда чувства полностью взаимны. Там, где заканчивается официоз и начинается территория личностных отношений, начинаются и манипуляции. Ведь порой - особенно в стрессовых ситуациях, которые в любой работе неизбежны, - сложно удержаться от давления на партнера. Корпоративная иерархия - отличный инструмент для подобных фокусов: «Ах, в отпуск - и без меня? Какая досада, придется отложить... Ничего личного, просто внезапный аврал». Собственно, придраться не к чему: зачастую аврал действительно имеет место быть. Но напряжение растет.Отделить социальные роли коллег от ролей любовников бывает весьма непросто. Между тем их смешение может грозить полным провалом и в профессиональном, и в личном плане. Люди воспринимают друг друга целостно: если в рабочей обстановке партнер чем-то вызвал раздражение, то оно будет адресовано не референту Марии или менеджеру Николаю, а «милой» Маше или «дорогому» Коле. Если подобные вещи происходят постоянно, недовольство любимым человеком будет расти. Итог очевиден.Риск этого выше, если в роли руководителя оказывается женщина. Практика показывает, что представительницы прекрасного пола - даже самые-пресамые умницы - защищают не того, кто прав, а того, кто ближе, порой даже признаваясь себе в ошибке. А это ведет к недовольству в коллективе, образованию враждующих групп и иногда... к смене начальника.Обычно руководитель имеет более высокий социальный статус, чем подчиненный. Отсюда – неизбежная разность в уровне доходов, образе жизни и увлечениях. Когда первый порыв страсти уляжется, может угаснуть и взаимный интерес. Особенно если один из партнеров головой отвечает за региональную сеть филиалов, получил степень MBA и объездил едва ли не весь земной шар, а второй только оканчивает вуз, не слишком разбирается в теории управления корпорацией и больше увлечен исследованием новых кафе и ресторанов, нежели изучением рынка своей отрасли.Как ни странно, некоторые почему-то игнорируют предписания корпоративного этикета и бросаются в омут с головой. Возможно, потому, что понимают: у страха глаза велики. И что очень многое зависит от взаимных ожиданий и целей. Служебный роман - это своеобразная проверка на человечность и профессионализм одновременно. Если оба партнера настроены на долгосрочные отношения, либо, другой вариант, готовы быть друг с другом честными, даже зная о спорных ситуациях, которые могут возникнуть, - шанс обойти подводные камни значительно повышается. Взять, к примеру, мнение окружающих: по уверениям социальных психологов, роль пересудов куда менее значительна, нежели кажется сначала. Если вас невзлюбила его мама или ее папа, это еще как-то может отразиться на судьбе вашего романа. А вот коллеги лишь создают общий фон (положительный или отрицательный), который для отношений действительно зрелых людей не может считаться помехой. Да, читать в чьих-то глазах молчаливое неодобрение неприятно. Да, неприятно чувствовать, как резко обрывается беседа при вашем появлении в офисе. Но пересуды довольно быстро сходят на нет, если вам удается правильно себя поставить.Во всех рабочих ситуациях ведите себя так, и прежде, и никоим образом не подчеркивайте неформальные связи. Демонстрируйте профессионализм, доброжелательность и готовность прийти на помощь прочим своим коллегам. Если раньше вы обращались к объекту своей любви по имени-отчеству, то и потом не стоит переходить на уменьшительно-ласкательную лексику. Даже если дело медленно, но верно близится к свадьбе, постарайтесь на публике сохранять нейтральный тон и вести себя корректно - не только в офисе, но и на корпоративных мероприятиях после пары бокалов вина. Помните: коллеги опасаются, что вы используете личные связи для карьерного продвижения (или собственного, или вашего избранника). Разубедить их - ваша первоочередная задача. И вот здесь как раз стоит задуматься о грамотном разделении личного и рабочего. Не говорить о работе на свиданиях и забывать о вашем романе в ту же секунду, как откроете офисную дверь... В общем, тренировать выдержку и силу воли. А если чувствуете, что дело плохо и думать вы способны лишь о предмете своих чувств (неважно, в каком контексте), порой нелишне взять выходной. По крайней мере не будете смущать коллег неадекватным видом.Если речь идет о различиях в социальном, культурном, образовательном уровнях или способах проведения досуга, то за короткое время ликвидировать разрыв удастся вряд ли. Да и нет в этом особой нужды... В конце концов, партнеры могут и должны оставаться друг для друга недочитанной книгой. Учитесь закрывать глаза на мелкие промахи возлюбленного. Мужчины-начальники обычно справляются с этим лучше, да и женщине-подчиненной психологически легче перенести неравенство. Если руководитель - женщина, избежать острых углов чуть сложнее. Так, даже если она зарабатывает больше своего избранника, ей не стоит оплачивать счета в кафе или билеты в кино. А если захочется порадовать любимого внеочередной премией - разумнее позаботиться не о нем одном, а обо всем отделе.Романтические отношения между людьми, стоящими приблизительно на одной ступени иерархической лестницы, куда реже вызывают ажиотаж у любопытствующей общественности. Если партнеры работают в большой компании, но, к примеру, в разных отделах, то и служебным романом это можно назвать с натяжкой. Впрочем, о правилах поведения забывать не стоит.• Помните, что параноидальное стремление к секретности лишь распалит воображение коллег. И если вы оба не связаны узами брака и не принадлежите к враждебным кланам а-ля Ромео и Джульетта, возможно, стоит расставить все точки сразу. Демонстративно прогуливаться по коридору, держась за руки, конечно, не стоит. Но если вас спросят, почему вы постоянно ходите обедать вместе, глупо увиливать от ответа. Даже коллектив зубастых пенсионеров благодушно отнесется к паре, почитающей правила приличия. Ну а молодежь, скорее всего, порадуется, а на следующий день забудет о сенсационной новости.• Если у вас добрые отношения с руководством, от них факт отношений тоже скрывать не стоит. Хороший начальник не только не будет чинить вам препятствия, но может и помочь, например позволит вам взять отпуск в одно время. Это, конечно, в том случае, если ваш роман не влияет на производительность труда. А потому, как бы ни был велик соблазн проводить дни, наслаждаясь обществом друг друга, не забывайте о том, где находитесь, не увлекайтесь болтовней в коридоре или перепиской по корпоративной электронной почте. Приватное общение лучше перенести на вечер, когда рабочий день завершится.• Даже если между вами произошла размолвка, не выплескивайте чувств в офисных стенах. В идеале лучше не оставлять нерешенных вопросов к началу рабочего дня. Если не удалось, отложите выяснение отношений до вечера. Куда поехать и отпуск, кто виноват и что делать, вы решите за чашечкой кофе в соседнем с офисом кафе.К сожалению, расстаются люди куда чаще, чем под руку идут в ЗАГС. Ситуация осложняется, когда после финального аккорда вам приходится ежедневно сталкиваться друг с другом. Самый простой (и, кстати, иногда единственно верный) способ решения проблемы - поменять работу. Это поможет не только сгладить боль (как вариант - не омрачать радость) от расставания, но и, возможно, ускорит карьерный рост - и улучшит материальное положение. Если же работа вам дорога, придется выставлять белый флаг и заново строить отношения - снова в качестве коллег и добрых знакомых.Расставшись по обоюдному согласию, вы, возможно, некоторое время будете испытывать неловкость от общения. В этом случае лучше свести его к минимуму, разделив полномочия, занявшись разными проектами. Объясните коллегам и руководству, что хотите «горизонтального роста». Они, конечно, поймут истинные мотивы, но отнесутся к вам с пониманием. Кстати, во всеуслышание заявлять о расставании и его причинах не стоит. Поставьте окружающих перед фактом и не давайте комментариев досужим сплетникам.Когда инициатором разрыва является кто-то один, найти общий язык сложнее. Ушли вы? Постарайтесь убедить бывшего возлюбленного, что вы по-прежнему относитесь к нему с уважением и теплотой, что готовы оказать поддержку в решении как профессиональных, так и личных вопросов. Если же вы оказались в роли покинутого, помните: жизнь не закончилась. Порой, чувствуя себя обманутыми, некоторые темпераментные натуры не воздерживаются от козней и пытаются подпортить бывшему любовнику рабочие условия. Выбрать такую линию поведения означает расписаться в собственной несостоятельности как члена коллектива и отсутствии чувства собственного достоинства. Решаясь на служебный роман, вы априори знали, на что шли, и понимали потенциальные, риски. Умейте держать лицо. В крайнем случае уйдите с головой в работу и добейтесь небывалого успеха. Поверьте, обида и желание кому-то что-то доказать могут послужить отличным катализатором для карьерных рекордов.

